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Новости 14:58

Лидер "Яблока" попросил Путина сохранить дом, где училась Ольга Берггольц

фото ЗакС политика Лидер "Яблока" попросил Путина сохранить дом, где училась Ольга Берггольц

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить от сноса здание на проспекте Обуховской обороны, в котором на протяжении четырех лет училась поэтесса Ольга Берггольц. Дом собираются снести из-за строительства Большого Смоленского моста через Неву. Текст обращения опубликован на сайте партии 15 апреля. 

"Подлинное уважение к памяти о ленинградской блокаде определяется не словами, которые произносят на торжественных мероприятиях, а делами, направленными, в том числе, на защиту объектов, хранящих эту память. Призываю Вас, пока здание школы еще не снесено, дать поручение властям Санкт-Петербурга, ответственным за принятие решения, сохранить здание любым доступным образом", - говорится в письме. 

Берггольц училась по этому адресу с 1922 по 1926 год, когда в здании располагалась 117-я единая трудовая школа. В 2023 году участок, где стоит здание, потерял охранный статус. Активисты из градозащитного сообщества, а также представители партии "Яблоко", неоднократно выступали с требованием сохранить дом. Варианты предлагали самые разные. Например, передвинуть здание на несколько метров, чтобы выйти за границы предполагаемого моста через Неву. В Смольном пока к градозащитникам не прислушиваются. 

Запустить рабочее движение по Большому Смоленскому мосту планируют в 2027 году. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Рыбаков Николай Игоревич 




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