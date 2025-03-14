Миронов пообещал изучить вопрос о сохранении здания, где училась Берггольц

Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов во время своего визита в Петербург 14 марта встретился с инициативной группой, выступающей за сохранение здания на проспекте Обуховской обороны, в котором обучалась поэтесса Ольга Берггольц. Историческое здание может быть снесено из-за строительства Большого Смоленского моста через Неву. На встречу с лидером эссеров пришли координатор градозащитной общественной организации "Живой город" Антонина Елисеева и жители близлежащих домов. Также там присутствовала глава городского отделения партии Надежда Тихонова.

- Наверное, какие-то варианты [сохранить здание] должны быть, просто тупо идти на поводу у застройщиков - это абсолютно неправильно. Нужно думать о людях, о нашей истории. Я постараюсь разобраться, - рассказал журналистам Миронов.

Градозащитное сообщество Петербурга уверено, что городские власти не должны сносить здание и найти способы его сохранить. Пока попытки активистов наделить объект охранным статусом не увенчались успехом. Например, они обращались в КГИОП с требованием признать его памятником, однако по истечению сроков рассмотрения заявки дом исключили из перечня объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Также общественники предлагали "сдвинуть" здание в сторону, чтобы его расположение не мешало строительству моста. В Смольном идею не поддержали.

Напомним, движение по Большому Смоленскому мосту планируют запустить в 2027 году.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру