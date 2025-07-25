Дом рядом со школой Берггольц начали сносить из-за строительства моста

Утром 24 июля начался демонтаж дома № 68 по проспекту Обуховской обороны ради строительства Большого Смоленского моста, сообщил 25 июля telegram-канал SOS СПб СНОС. Рядом со зданием располагается дом, где училась поэтесса Ольга Берггольц. Градозащитники пытались добиться признания построек объектами культурного наследия, но безуспешно.

"Позавчера вечером КГИОП выпустил распоряжения об отказе в статусе объектов культурного наследия историческому особняку на пр. Обуховской обороны, 68 и соседнему зданию школы Ольги Берггольц в доме № 54. <…> Вчера утром вероломно был начат снос особняка", - говорится в публикации в канале градозащитников.

По словам активистов, здание школы, где обучалась Ольга Берггольц, — следующее на очереди под снос.

В публикации отмечается, что при демонтаже дома № 68 пострадал дворовый корпус, однако лицевая часть была сохранена. Чтобы спасти здания от дальнейшего сноса, градозащитники подготовили заявление о выявлении в качестве достопримечательного места всего квартала, где располагаются исторические здания.

Напомним, демонтаж ряда зданий по проспекту Обуховской обороны, включая дома № 68 и № 54, был одобрен комитетом по контролю за памятниками (КГИОП) еще в 2022 году. Различные активисты пытались сохранить исторические постройки, в особенности дом № 54, где с 1922 по 1926 год обучалась Ольга Берггольц.

Так, в январе 2024 года заявление в КГИОП о признании здания памятником подали жители блокадного Ленинграда. Позднее в том же месяце представители партии "Яблоко" предлагали Смольному передвинуть здание на 15-20 метров, чтобы спасти его от демонтажа, однако правительство Петербурга отказалось от этой идеи.

В апреле 2025 года вопросом занялся глава партии Николай Рыбаков. Он, в свою очередь, обратился с просьбой защитить здание от сноса к президенту России Владимиру Путину. Наконец, изучить вопрос также обещал руководитель глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в ходе своего визита в Петербург в марте 2025 года.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал SOS СПб СНОС