Блокадники выступили за признание школы Берггольц объектом наследия

Жители блокадного Ленинграда обратились в городской комитет по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) с просьбой признать объектом культурного наследия здание школы, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц, сообщили 26 января в градозащитном пресс-центре. Обращение было направлено чиновникам в преддверии 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады.

"Заявление на признание памятником подписали Ирина Михайловна Десятова, Людмила Иосифовна Седова, Тамара Михайловна Павлова, Вера Викторовна Сомина, Николай Николаевич Мотовилов", — рассказали активисты.

Ранее с аналогичной просьбой в КГИОП обратились представители градозащитного сообщества. В четверг стало известно, что комитет внес здание в перечень объектов, обладающих признаками культурного наследия.

Обращения связаны с нависшей над домом № 54 по проспекту Обуховской Обороны и соседними с ним зданиями угрозой сноса из-за строительства Большого Смоленского моста. В конце минувшего декабря вице-губернатор Николай Линченко говорил, что Смольный рассчитывает решить проблему расселения домов в 2024 году.

Фото: Citywalls

Фото: Citywalls