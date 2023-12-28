Линченко поведал о планах урегулировать в 2024 году расселение домов, демонтируемых ради строительства нового моста

Правительство Петербурга рассчитывает урегулировать в 2024 году вопрос расселения зданий, которые планируется снести ради строительства Большого Смоленского моста через Неву, заявил вице-губернатор Николай Линченко. Его слова прозвучали 28 декабря в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе".

Как рассказал Линченко, постановление о госизъятии уже подготовлено, его исполнением займется городской комитет по развитию транспортного инфраструктуры.

"Предварительная работа произведена. <...> В 2024 году весь массив вопросов об освобождении территории прохода линейного объекта Большого Смоленского моста должен быть урегулирован", — приводит информагентство слова вице-губернатора.

Линченко также отметил, что работами занимается холдинг Setl Group. По его мнению, девелопер сам может предложить пути решения вопросов с собственниками жилья.

На прошлой неделе на Октябрьской набережной установили закладной камень для строительства нового моста. Согласно планам, переправа свяжет два берега Невы в створе улицы Коллонтай и Большого Смоленского проспекта. Проект предусматривает снос ряда исторических домов, включая здание школы, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц. Не желающие переезжать местные жители осенью стали одними из участников коалиции "Бездомный Петербург", призванной отстаивать права выселяемых жильцов.

Сегодня же Линченко заявил ЗАКС.Ру о намерении открыть станцию метро "Горный институт" накануне выборов губернатора, которые намечены на сентябрь следующего года.

Фото: ЗАКС.Ру