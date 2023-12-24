На Октябрьской набережной установили закладной камень нового моста через Неву

Церемония установки закладного камня Большого Смоленского моста состоялась в Петербурге 24 декабря. Участие в церемонии принял губернатор Александр Беглов, рассказали в его администрации.

Камень был установлен в основание будущей девятой опоры моста на Октябрьской набережной.

"Сорок лет в нашем городе не строились разводные мосты. По поручению президента мы начинаем эту стройку. Восемьсот тысяч жителей ждут новый мост", — заявил в ходе церемонии Беглов.

Градоначальник поделился мнением о том, что "мост технологически хорошо продуман". Он уточнил, что проект переправы предусматривает обустройство шести полос движения, трамвайной линии, а также велосипедной и пешеходной дорожек.

Большой Смоленский мост станет 20-м по счету разводным мостом в Петербурге. Он соединит берега Невы в Невском районе города. Ради его строительства планируют снести ряд исторических зданий, что привлекло в декабре внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Фото: gov.spb.ru