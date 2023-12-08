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Новости 20:15

Жители Невской заставы смогли достучаться до Бастрыкина

фото ЗакС политика Жители Невской заставы смогли достучаться до Бастрыкина

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин смог оперативно ознакомиться с обращением петербуржцев, недовольных планами Смольного снести жилые дома ради строительства нового моста через Неву. Это следует из свежего сообщения от информационного центра ведомства.

Как выяснилось, следственные органы в регионе ведут процессуальную проверку обращения. О ее результатах Бастрыкину подчиненные должны будут доложить в ближайшее время.

Напомним, к руководителю силовой структуры обратились жильцы домов по проспекту Обуховской Обороны, попросившие Бастрыкина предотвратить снос зданий и спасти их от принудительного расселения.

В июле губернатор Александр Беглов выразил стремление начать работы по строительству Большого Смоленского моста уже до конца этого года. Проект требует сноса нескольких исторических жилых домов на левом берегу Невы.

фото: ГСУ СК по Петербургу


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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