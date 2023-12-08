Бастрыкина попросили помешать сносу домов на проспекте Обуховской Обороны

Петербуржцы, проживающие в исторических домах по проспекту Обуховской Обороны, которым угрожает снос, обратились за помощью к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Их открытое письмо опубликовали градозащитники в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

Высокопоставленного силовика просят не допустить их выселения, которого требует проект строительства нового разводного моста через Неву. Наиболее ценным объектом авторам письма представляется дом № 54: в нем располагалась школа, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц.

Местных жителей нервирует неопределенность: от чиновников, по их словам, приходят отписки. При этом летом губернатор заявил о желании начать работы уже до Нового года.

"Просим провести проверку правовых событий, приведших к тому, что зарезервированные на протяжении десятилетий под заезд на мост земельные участки оказались проданы под застройку, а наши дома, стоящие на своих местах каждый более сотни лет, оказались единственно возможной территорией для будущей дороги", - говорится в обращении к Бастрыкину.

Под письмом оставили свои подписи более пятидесяти петербуржцев. Они отдельно отметили, что не протестуют против нового моста как такового, но настаивают на пересмотре деталей проекта.

Фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте