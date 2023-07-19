К строительству нового моста через Неву хотят приступить в декабре

Петербургский губернатор Александр Беглов на совещании 19 июля сообщил, что начала строительства нового разводного моста через Неву следует ожидать в декабре нынешнего года. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Переправу, которая свяжет Большой Смоленский проспект на левом берегу Невы и улицу Коллонтай на правом, хотят назвать Большим Смоленским мостом. Часть депутатов ЗакСа возражает против выбора названия и предлагает посвятить объект поэтессе Ольге Берггольц.

В настоящее время инфраструктурный проект изучает Главгосэкспертиза.

"Перед строительным блоком города стоит серьезный вызов. Предыдущий проект разводного моста – Кантемировского через Большую Невку - в Петербурге реализовывали более сорока лет назад", - подчеркнул Беглов.

Согласно плану, по шестиполосной переправе проложат трамвайные рельсы. Предусмотрены также пешеходная часть и дорожка для велосипедов. Проект строительства пройдет через общественные обсуждения.

Градозащитное сообщество ранее выступало с критикой нового моста, поскольку его возведение требует сноса нескольких исторических домов на левом берегу Невы, включая школу, в которой училась Берггольц.

фото: gov.spb.ru