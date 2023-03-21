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Петербургские справороссы попросили фракции ЗакСа поддержать присвоение проектируемому мосту через Неву имени Ольги Берггольц

фото ЗакС политика Петербургские справороссы попросили фракции ЗакСа поддержать присвоение проектируемому мосту через Неву имени Ольги Берггольц

Депутаты петербургского Заксобрания от фракции "Справедливая Россия — За правду" попросили коллег поддержать наречение планируемого моста через Неву именем поэтессы Ольги Берггольц, сообщила в своем Telegram-канале Марина Шишкина. Обращения направлены спикеру ЗакСа Александру Бельскому и руководителям представленных в городском парламенте фракций.

Свое предложение справороссы обосновали несколькими причинами. Они упомянули, что проект моста предполагает разрушение здания школы, где в 20-х годах прошлого века училась Берггольц, а также сослались на небольшое количество топонимов в городе, связанных с блокадой Ленинграда. Также они указали на "хорошую топонимическую традицию" Петербурга, связанную с присвоением крупным мостам имен исторических деятелей. В качестве примера авторы обращения привели мост Александра Невского и мост Бетанкура. "Присвоение новому мосту имени Ольги Берггольц продолжит традицию", — выразили мнение депутаты.

Пока что проектируемая переправа зовется Большим Смоленским мостом, что является ее рабочим названием, обусловленным близостью к Большому Смоленскому проспекту. Выступая против подобного имени, авторы инициативы указали, что в городе существует "уже пять мостов, в названии которых используется слово "Смоленский"", и все они перекинуты через реку Смоленку в Василеостровском районе.

"Очевидно, что появление еще одного "Смоленского моста" может привести к топонимической путанице. Также нельзя не учитывать, что Большой Смоленский проспект не имеет выхода к берегу Невы, а, значит, привязка названия моста к этому топониму не имеет географического обоснования", — полагают депутаты.

Свою идею справороссы предложили сделать "общей для всего Законодательного собрания Санкт-Петербурга". Подписи под обращением поставили Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Михаил Амосов и Александр Новиков.

Первым выступил за переименование Большого Смоленского моста в мост Ольги Берггольц петербургский справоросс Амосов на заседании Заксобрания 15 марта. По его мнению, это позволило бы сохранить память о школе, в которой училась поэтесса, в случае ее демонтажа.


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