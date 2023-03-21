Петербургские справороссы попросили фракции ЗакСа поддержать присвоение проектируемому мосту через Неву имени Ольги Берггольц

Депутаты петербургского Заксобрания от фракции "Справедливая Россия — За правду" попросили коллег поддержать наречение планируемого моста через Неву именем поэтессы Ольги Берггольц, сообщила в своем Telegram-канале Марина Шишкина. Обращения направлены спикеру ЗакСа Александру Бельскому и руководителям представленных в городском парламенте фракций.

Свое предложение справороссы обосновали несколькими причинами. Они упомянули, что проект моста предполагает разрушение здания школы, где в 20-х годах прошлого века училась Берггольц, а также сослались на небольшое количество топонимов в городе, связанных с блокадой Ленинграда. Также они указали на "хорошую топонимическую традицию" Петербурга, связанную с присвоением крупным мостам имен исторических деятелей. В качестве примера авторы обращения привели мост Александра Невского и мост Бетанкура. "Присвоение новому мосту имени Ольги Берггольц продолжит традицию", — выразили мнение депутаты.

Пока что проектируемая переправа зовется Большим Смоленским мостом, что является ее рабочим названием, обусловленным близостью к Большому Смоленскому проспекту. Выступая против подобного имени, авторы инициативы указали, что в городе существует "уже пять мостов, в названии которых используется слово "Смоленский"", и все они перекинуты через реку Смоленку в Василеостровском районе.

"Очевидно, что появление еще одного "Смоленского моста" может привести к топонимической путанице. Также нельзя не учитывать, что Большой Смоленский проспект не имеет выхода к берегу Невы, а, значит, привязка названия моста к этому топониму не имеет географического обоснования", — полагают депутаты.

Свою идею справороссы предложили сделать "общей для всего Законодательного собрания Санкт-Петербурга". Подписи под обращением поставили Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Михаил Амосов и Александр Новиков.

Первым выступил за переименование Большого Смоленского моста в мост Ольги Берггольц петербургский справоросс Амосов на заседании Заксобрания 15 марта. По его мнению, это позволило бы сохранить память о школе, в которой училась поэтесса, в случае ее демонтажа.