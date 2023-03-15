В ЗакСе предложили дать новому мосту через Неву имя Ольги Берггольц

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов предложил дать планируемому мосту через Неву имя поэтессы Ольги Берггольц. Свою идею он озвучил на заседании парламента 15 марта.

По мнению Амосова, это решение станет компромиссов в сложившейся ситуации: для строительства моста необходимо снести школу, в которой училась поэтесса. Если же дать новому сооружению имя Берггольц, то получился сохранить память о ней без сохранения школы, уверен депутат.

- Предлагаемое решение о присвоении новому мосту имени Ольги Берггольц позволит не допустить потери памяти о месте, которое неразрывно связано с именем нашей великой соотечественницы, - заявил парламентарий.

Амосов сообщил, что уже направил предложение в топонимическую комиссию города. Пока рабочее название нового сооружения - Большой Смоленский мост.

София Саттарова