Блокадники записали видеообращение в защиту школы, где училась Берггольц

Группа жителей блокадного Ленинграда записала видеообращение против сноса школы, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц. Здание могут снести ради строительства Большого Смоленского моста. Запись опубликовал Telegram-канал "SOS СПб СНОС" 14 марта.

На видео выступили Николай Мотовилов, Ирина Десятова и Вера Сомина. Последняя, будучи ребенком, лично общалась с поэтессой, отметили авторы публикации.

— Ольга Берггольц — один из тех героев, благодаря кому выстоял Ленинград. Один из тех героев, кому в действительности были посвящены каждый из 24 выстрелов из 324 орудий 27 января 1944 года. Один из тех героев, благодаря кому выжили мы, а теперь живете вы, — сказала Сомина на видеозаписи.

В школе на проспекте Обуховской обороны поэтесса училась в начальных классах. Там же она начинала свой творческий путь, напомнили блокадники. Неоднократно Берггольц упоминала школу в своих произведениях.

Снос здания может стать возможным, если Законодательное собрание окончательно поддержит законопроект об изменении границ объектов культурного наследия, предложенный губернатором Александром Бегловым. Всего, по оценкам градозащитников, из-за законопроекта Петербург может лишиться порядка 200 зданий. Часть из них находится в историческом квартале Нарвская застава.

После волны критики единороссы в парламенте решили заступиться за жителей района и предложили отсрочить действие закона в Нарвской заставе до 2029 года. Депутат от "Единой России" Наталия Астахова также выступала в защиту школы, однако поддержки коллег ей получить не удалось.

Константин Леньков