В ЗакСе одобрили поправку к закону о границах объектов культурного наследия

На заседании постоянной комиссии по градостроительству при Заксобрании Петербурга 13 марта депутаты поддержали поправку "Единой России" к законопроекту о внесении изменений в закон о границах объектов культурного наследия, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Предложение единороссов об отсрочке действия закона в Нарвской заставе до января 2029 года поддержали все фракции, представленные в парламенте. Также положительное заключение выдало Министерство культуры. Поправки "Яблока", по которым предполагалось полное исключение исторических районов из зон потенциальной застройки, не поддержали. Заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов, который также присутствовал на собрании, добавил, что предложение "яблочников" нарушает федеральное законодательство. Депутат фракции "Яблоко" Борис Вишневский считает, что его поправки не требуют согласования Минкульта.

Напомним, из-за законопроекта, по подсчетам градозащитников, Петербург может потерять порядка 200 исторических зданий. Большая часть из них расположена в историческом квартале Нарвская застава. Недавно парламентарии выходили на встречу с жителями района. Также под снос могут попасть здания на проспекте Обуховской Обороны и около 20 зданий складов Кокорева на Лиговском проспекте для строительства инфраструктурных объектов: Большого Смоленского моста и терминала высокоскоростной железной дороги. Против документа выступили петербургские экскурсоводы. Подробнее о законопроекте читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков