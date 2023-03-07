Петербургские гиды передали в ЗакС письмо с призывом проголосовать против новой редакции закона о зонах охраны

Представители РОО "Содружество профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга" передали в Законодательное собрание адресованное спикеру Александру Бельскому письмо с просьбой отказаться от внесения поправок в городской закон № 820-7 о зонах охраны.

Ранее петербургский парламент принял за основу законопроекту об изменении границ зон охраны объектов культурного наследия.

По мнению председателя общественной организации Сергея Калинина, "картина в целом видится негативно". В качестве примера он привёл такую точку экскурсионной направленности, как микрорайон Нарвская застава, в котором могут снести "сталинки" ради возможной застройки.

"Новая редакция Закона 820-7 снимает строительные запреты, которые защищают и сохраняют наш город в угоду реализации транспортных проектов и реновации, что совершенно недопустимо. <...> Мы уверены, что для каждого инфраструктурного проекта возможно найти решение, которое не позволит уничтожать подлинную историю", - полагает Калинин.

Члены РОО коллективно подписали письмо на имя Бельского во время заседания Содружества 6 марта. Во вторник его передали в парламент.

Напомним, инициатива, предполагающая внесение корректив в закон об охранных зонах Петербурга, вызвала опасения градозащитников. Они опасаются, что после окончательного принятия город может потерять порядка 200 исторических зданий.