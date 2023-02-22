ЗакС и мосты с Нарвской заставой

Фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон о границах объектов культурного наследия. Несмотря на обилие замечаний, парламентарии одобрили предложение губернатора Александра Беглова.

Принять поправку удалось благодаря большинству депутатов от "Единой России" и партии "Новые люди". Представители других фракций рекомендовали не допускать законопроект до второго чтения в таком виде. Утверждения единороссов о поправке, которая смогла развеять сомнения, парламентариев не убедила.

Поправка для Нарвской заставы

Самой важной проблемой законопроекта депутаты посчитали возможное уничтожение исторического квартала на Нарвской заставе. Первоначальный проект закона подразумевает снос десятков двухэтажных коттеджей, построенных в немецком стиле, для строительства нового жилья по программе развития застроенных территорий.

"Шефство" над проблемами жителей взяли на себя единороссы, которые очень внимательно изучили обращения граждан, которые выступали против строительства. О необходимости защитить квартал неоднократно высказывался лидер фракции Павел Крупник. На заседании 22 февраля он не присутствовал, поэтому от лица партии пришлось выступать Денису Четырбоку.

- Мы с вами получили очень много обращений по данной тематике и, реагируя на данные обращения, депутаты фракции "Единая Россия", руководитель нашей фракции Павел Анатольевич Крупник встречался с жителями, в том числе и на указанной территории. Здесь нет никаких сомнений, что единственное решение данного вопроса это решить данную проблему в пользу жителей Санкт-Петербург, - заявил Четырбок, который прошлым летом проголосовал за закон о комплексном развитии территорий.

Единороссы намерены запретить снос зданий до января 2029 года, до того момента, пока будет действовать программа РЗТ. Часть депутатов выступила против законопроекта. Например, вице-спикер Марина Шишкина заявила, что не фракция "Справедливая Россия - За правду" не будет поддерживать документ в первом чтении, а будет настаивать на гарантиях для жителей Нарвской заставы.

- Мы все-таки подстраиваем закон под интересы инвесторов вместо того, чтобы заставить последних вписывать проект в рамки незыблемых правил исторических кварталов нашего города, - заявила Шишкина.

Сомнения в эффективности поправок депутаты высказывали еще во время рассмотрения законопроекта на профильной комиссии. Кроме того, каждая поправка предварительно должна будет получить одобрение Министерства культуры.

- Не может представляться правильной практикой, когда нам говорят, что сейчас уже все согласовано с Минкультом, а вместе с правильными, нужными пунктами, должны обязательно принимать пункты неприемлемые, - заявил лидер фракции КПРФ Роман Кононенко. - Сейчас мы продолжаем практику закона о КРТ, когда он спешно был принят без обсуждения с профессиональным экспертным сообществом, снова вынули законопроект, согласованный с Минкультом, который никак уже нельзя изменить. Ну как это соотносится с принципом законотворчества. Нам снова предлагают рассматривать пакетом целый комплекс изменений в закон, - отметил Кононенко.

О том, что закон специально подгоняется под нужды застройщиков, с трибуны Законодательного собрания говорил депутат Борис Вишневский ("Яблоко"). По его мнению, это в корне неверный подход. Он считает, что формально никаких одобрений из Министерства культуры не нужно.

- Потому что Минкультуры ранее уже согласовывали проекты зон охраны, не допускающие снос указанных исторических зданий. Запрет на снос зданий Нарвской заставы согласовывался Минкультом как при принятии, так и при всех изменениях закона 820-7 вплоть до 2016 года, а запрет на снос зданий на Лиговке и на проспекте Обуховской обороны согласовывался Минкультом при принятии и при всех изменениях закона вплоть до 2020 года. <...> Менять правила охраны наследия ради строительства это как если бы браконьеры писали правила охоты, - заявил Вишневский.

"Архинужный" мост

"Новые люди" решили поддержать законопроект Беглова, поскольку уверена, что городу нужны изменения. В частности, развитие транспортной доступности. Лидер фракции Дмитрий Павлов назвал проект Большого Смоленского моста "архинужным".

- Ну, я патриот города, за любое историческое наследие, так сказать, всегда выступаю за, но когда ставишь на весы развитие транспортной инфраструктуры города, и вообще развитие города… Восемь зданий <...> Здесь веса, конечно, перевешивает смысл развития города, - считает Павлов, в прошлом успешный девелопер.

Некоторые депутаты уверены, что авторы проекта строительства моста не рассмотрели альтернативные площадки, чтобы максимально сохранить исторический облик города. Основательно погрузился в тему депутат от КПРФ Александр Рассудов, который лично изучил чертежи и убедился, что других способов возвести мост, нет.

- Взял у них все необходимые чертежи, уверяю вас, другого, к сожалению, пути, не существует. Почему? потому что проспект Обуховской обороны - это городская магистраль. Название влечет за собой ряд требований. Так, ширина полосы должна быть 3,75. В данном проекте она и так сужена до 3,5. Больше сужать невозможно. <...> А кто нибудь считал потери городской экономики из-за неразвитости транспортной системы? Хочу сказать, что даже в 70-е годы проводились такие исследования. Так вот, не очень удобный подъезд к работе влечет снижение производительности труда на 30% за первый час работы и ее на 10% на второй час работы, - уверен Рассудов.

Изначально для строительства моста в районе проспекта Обуховской обороны собирались снести восемь построек. Однако, по утверждением чиновников, число потенциальных сносов удалось сократить до семи.

Спекуляция на прозе

Еще одним из тезисов против строительства моста через Неву стало учебное заведение, в котором некоторое время училась поэтесса Ольга Берггольц. Вопрос о необходимости сохранить это здание поднимала депутат от "Единой России" Наталия Астахова еще во время депутатских слушаний в начале февраля. Представители КГИОП, которые присутствовали на той встрече, утверждали, что Берггольц провела в стенах этой школы лишь непродолжительное время.

На заседании 22 февраля в ЗакСе снова вспомнили о наследии поэтессы, однако в несколько негативном ключе. Депутат Рассудов с трибуны заявил, что не поддерживает такую "спекуляцию".

- Мне всегда казалось, что лучшим памятником для писателя является издание и переиздание его трудов. У меня возник вопрос, а кто-нибудь знает, как часто в нашем городе, или за счет нашего города издавалось полное собрание дневников Ольги Берггольц? Ни разу. Это то, как мы ценим память Ольги Берггольц.

Похожего мнения придерживается депутат Михаил Амосов, который, несмотря на положительное отношение к уровню подготовки законопроекта, призвал депутатов голосовать "против".

- Если говорить о той школе, в которой училась Ольга Берггольц, действительно, она училась в начальных классах. Абсолютно неинтересное, не представляющее никакой художественной ценности здание. Окраина Петербурга начала XX века с плоским оштукатуренным фасадом. Ничего нет. Даже малейшей рустовки. Не надо на этом спекулировать, ну честное слово, - считает Амосов.

Сама Астахова, которая ранее рассказывала о вкладе Берггольц в поддержку жителей блокадного Ленинграда, решила не выступать по данному вопросу. Позже, на брифинге, к этой теме вернулся член КПРФ Кононенко.

- То, что в процессе обсуждения неоднократно склоняли имя Ольги Берггольц, первую школу. Дискуссия, которая предшествовала сегодняшнему голосованию - договорились до того, что исключительно благодаря Берггольц смогли отстоять город в блокаде - полный нонсенс. Я считаю, отстояли город благодаря героизму защитников и жителей города, - заявил Кононенко.

На подготовку поправок депутаты решили выделить всего две недели - до 7 марта. Некоторые отметили, что значительная часть отведенного времени выпадет на выходные и праздничные дни. Депутат Четырбок отметил, что выходные не должны влиять на работу народных избранников. Его коллега Амосов, приняв во внимание трудоголичность коллеги, решил узнать у председателя КГИОП Сергея Макарова, работает ли в выходные Министерство культуры, которому предстоит изучать поправки.

- Я думаю, что федеральные органы работают в праздничные дни. Не могу говорить за коллег, но я думаю, что это так, - предположил Макаров.

Корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось найти информацию о работе министерства в выходные.

















Константин Леньков