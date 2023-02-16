Единороссы вступились за Нарвскую заставу

Фото Константин Леньков, ЗАКС.Ру

Члены комиссии по градостроительству при Заксобрании Петербурга поддержали проект закона, из-за которого город может лишиться порядка 200 объектов культурного наследия. Однако единороссы выступили в поддержку жителей Нарвской заставы, предложив "заморозить" снос в этом районе. Жители отнеслись к инициативе с подозрением. Коллеги из других партий - тоже.

В Мариинском дворце продолжают обсуждать законопроект губернатора Александра Беглова о внесении изменений в закон о границах объектов культурного наследия. По оценкам градозащитников, в случае принятия документа Петербург может лишится около 200 исторических зданий. Во время депутатских слушаний, которые прошли в начале февраля, большинство депутатов выступили с критикой инициативы. 16 февраля документ рассматривала профильная комиссия по градостроительству, земельным и имущественным вопросам, которая поддержала законопроект, но с оговоркой на внесение поправок. Как и на депутатских слушаниях, на собрании присутствовал заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов. В начале февраля он рассказывал, что сносить в Петербурге ничего не собираются, а лишь подготавливают город для строительства крупных инфраструктурных объектов.

Самым обсуждаемым вопросом стало сохранение исторического квартала двух- и трехэтажных домов в Нарвской заставе. В рамках реновации его собираются снести для строительства нового жилья. За время существования проблемы о ней говорили депутаты от разных партий. После внесения законопроекта особый интерес к кварталу проявил лидер фракции "Единая Россия" в городском парламенте Павел Крупник.

На заседание комиссии он пришел с готовой поправкой - требованием отложить действие закона до 1 января 2029 года. До этого дня действует программа реновации. Если Смольный не станет поддерживать поправку, единороссы могут отклонить законопроект, пригрозил Крупник. Представитель КГИОП сказал, что перенос сроков возможен.

- Есть два формата, как вносятся эти изменения. Первый формат - это изменение в сами режимы, но эти изменения могут осуществляться на основании полного пакета, проведения всех процедур необходимых для зон охраны. Таким образом, это достаточно затруднено и по времени. Если изменения будут вноситься в сам текст закона и эти изменения будут касаться отложения сроков для ЗНОП, то в принципе это не внесение изменений в режимы, соответственно они не требуют проведения историко-культурной экспертизы, - сказал Михайлов.

Чиновник добавил, что для принятия поправки потребуется заключение из Министерства культуры. Формальный срок составит около месяца, но Михайлов допустил, что его можно сократить.

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин заявил, что к нему обратились жители Нарвской заставы, которые наоборот, хотят реновации. Парламентарий предложил провести дополнительную экспертизу, чтобы уточнить данные границ и учесть пожелания всех жителей. Представитель КГИОП заявил, что подобные вопросы не входят в зону ответственности комитета, а существующих экспертиз достаточно.

В разговоре с ЗАКС.Ру Крупник отметил, что сейчас первоочередная задача - спасти Нарвскую заставу от застройки. Депутат отметил, что необходимо вывести квартал из программы реновации. При включении адреса в программу на нем нельзя проводить капитальный ремонт или заниматься благоустройством.

- Мы будем добиваться, чтобы как можно скорее вывести, найти решение юридическое, чтобы этот адрес был выведен из этой программы. Если мы сейчас не дадим снести, но ничего там делать не будем, по программе реновации продолжат стоять, через шесть лет там половина домов сами рассыплются, - сказал Крупник.

Одна из инициаторов борьбы за сохранение Нарвской заставы и соавтор иска за исключение района из программы реновации Виктория Климшина рассказала ЗАКС.Ру, что глубокое погружение единороссов в вопрос сохранения квартала вызывает у нее сомнения.

- Сейчас нам обещают голосовать против, а потом скажут: "Ну не смогли. Экспертиза там чего-то не выявила, партия решила все же голосовать так…" Мне кажется, сейчас идет процедура выпускания пара у противников реновации. Изначально, если бы мы промолчали, там просто автоматически подняли бы руки. Все бы прошло без сучка, без задоринки. А так как все-таки волна пошла, на этой волне все патриоты, хотят сохранить наше культурное наследие и все такое. Наша бы страна была совсем другой, если бы все были патриоты и хотели что-то сохранять и приумножать, - считает Климшина.

По мнению лидера фракции КПРФ Романа Кононенко, Нарвская застава - главное, на чем нужно сконцентрировать внимание при рассмотрении законопроекта. Он тоже считает корректировку документа с помощью поправок во втором чтении подозрительной затеей, однако готов поддержать идею ради защиты интересов жителей.

- Механизм достаточно сомнительный. То есть нам предлагают сначала "за" проголосовать, а потом уже во втором чтении вносить поправки в этот документ. А где гарантия, что поправка будет принята? Странный механизм, называется "утром стулья - вечером деньги". Немного настораживает, - сказал Кононенко в разговоре с ЗАКС.Ру.

Кроме Нарвской Заставы депутаты обсудили и другой объект, который может быть снесен в случае принятия закона. Депутат Наталия Астахова, как и на предыдущем заседании, продолжила требовать сохранение здание школы, в который некоторое время училась поэтесса Ольга Берггольц. На месте образовательного учреждения планируют возвести Большой Смоленский мост. Во время слушаний чиновники заявили, что поэтесса провела в этом здании не так много времени, чтобы, чтобы оставить дому охранный статус.

- Насколько целесообразно мемориализация всех этих объектов - вопрос скорее методический. Я знаю только один пример - это жизнедеятельность Владимира Ильича Ленина. Разумеется, мемориализация объектов связанных с его жизнедеятельностью, она была осуществлена. Но это вопрос методический или ценностно исторически, вопрос политический. В отношении других людей осуществляется выборочная мемориализация, - пояснил Михайлов из КГИОП.

Несмотря на неудовлетворительный ответ, Астахова заявила, что готова поддержать Крупника и проголосовать за законопроект. В своем выступлении она упрекнула собравшихся в том, что при принятии подобных решений нужно более доходчиво объяснять горожанам, почему сохранить ценное, по ее мнению, здание невозможно.

- Когда речь идет о такой исторической личности как Ольга Берггольц, эта намного более знакова для любого петербуржца, чем Владимир Ленин, потому что тысяча петербуржцев-ленинградцев в то время практически выжили благодаря голосу Ольги Берггольц. И блокадники, с которыми мы общались, говорят о том, что это был хлеб, - заявила Астахова.

Единственный депутат, отказавшийся рекомендовать законопроект для рассмотрения, - "яблочник" Борис Вишневский. Он предложил отозвать проект, поскольку не доверяет поправкам, которые во время рассмотрения в Заксобрании могут быть проигнорированы.

- Предлагаю Законодательному собранию проект в таком виде не поддерживать и направить его на переработку с учетом замечаний, которые были высказаны, - заявил Вишневский.

- Спасибо, Борис Лазаревич, но мне кажется, вы не до конца читали проект закона. <...> Те утверждения, которые были представлены вами и вашими специалистами на рабочей группе по предложению технических решений при строительстве моста, кроме ухмылок у специалистов ничего нового не вызвали, - съязвил Гарнец.

- А у меня ничего нового не вызвало мнение этих специалистов, - парировал "яблочник".

Депутаты от фракций "Новые люди" и КПРФ на заседании комиссии выступили в поддержку законопроекта, объяснив, что считают необходимым развитие города. В частности, прокладки высокоскоростной железной дороги в районе Лиговского проспекта и строительство Большого Смоленского моста через Неву.

Константин Леньков