Нарвская застава отсуживается от реновации

Фото: Живой Город/Вконтакте

В Санкт-Петербургском городском суде 22 ноября начнут рассматривать иск противников реновации в Нарвской заставе. Ответчики - губернатор и Законодательное собрание. Петербуржцы просят признать нормы двух законов недействующими, что исключит их из программы. Подробнее о борьбе жителей Нарвской заставы против реновации - в материале ЗАКС.Ру.

Бить в набат

Пока в Петербурге продолжаются споры о комплексном развитии территорий - новой реновации, - проблемы классической реновации остаются нерешенными. Она начала действовать еще в 2008 году, а через десять лет ее срок продлили до 2029 года.

Один из участок адресной программы развития застроенных территорий (РЗТ) - микрорайон Нарвская застава. Проект здесь должна реализовать компания "СПб Реновация". Многие местные жители менять свои двух- или трехэтажные дома, построенные в середине XX века, на многоэтажки не хотят. Петербуржцы сомневаются в правдивости экспертизы, по которой дома признали аварийными. Они опасаются повторения ситуации с реновацией в Ульянке. В этом микрорайоне появились новые здания, но старые так и не расселили.

- Там случилось то, что у нас может случиться. Застройщику выдается пятно застройки, он должен построить дом, переселить туда собственников близлежащих домов и дальше начать веерное расселение. Вот "Воин-В" построил прекрасных три дома, ни одного дома рядом не расселил, срок договора истек, он сказал: "Все, до свидания, я пошел", - рассказала ЗАКС.Ру жительница Нарвской заставы Виктория Клишина.

Хоть в документе о реновации территория Нарвской заставы и прописана, никакие фактические работы там не велись. Поэтому местные жители решили, что им участие в программе не грозит, рассказала Климшина. Ситуация изменилась весной 2022 года - на доме № 5 по улице Косинова появилось объявление о расселении, сообщила собеседница ЗАКС.Ру. По ее словам, с этого момента жители стали предпринимать активные действия.

Летом они проводили народные сходы, на которых к осени собрали около 500 подписей против реновации.

Обращались жители и к депутату ЗакСа по своему округу, члену фракции "Справедливой России - За правду" Андрею Алескерову. Он пообещал отстаивать интересы своих избирателей в парламенте.

В разговоре с ЗАКС.Ру Алескеров рассказал, что подготовил законопроект о введении возможности исключить дом из программы реновации на основании решения общего собрания собственников. Сейчас документ направлен вице-губернатору Николаю Линченко и уже получил одобрение в юридическом комитете ЗакСа, добавил депутат.

Историей Нарвской заставы осенью заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил подчиненным проверить обращения петербуржцев, а затем поговорил с ними сам. Итогом стало возбуждение уголовного дела о покушении на мошенничество (ст. 159 УК РФ).

В "СПб Реновации" отрицают нарушение законодательства. В организации рассказали, что предоставили все необходимые документы Следкому, и заметили, что расселение проходит по согласию собственников жилья.

Климшина сообщила ЗАКС.Ру, что дала согласие быть в деле свидетелем, но пока ее на допрос не вызывали. По информации петербурженки, других жителей Нарвской заставы тоже пока не опрашивали.

В начале ноября в борьбе против реновации решили использовать и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, рассказала Климшина. Вместе с соседкой по микрорайону Еленой Соловьевой и историком архитектуры Сергеем Горбатенко они направили в ведомство заявление. В нем попросили включить ансамбль застройки западной части Нарвской заставы 1930-1950 годов в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В заявлении приводятся цитаты из архитектурных изданий, а в конце документа авторы делают вывод:

"Исторические ансамбли Нарвской заставы до сих пор, несмотря на вторжение нескольких многоэтажных зданий, остаются образцом совершенной планировки и застройки города – "сада", архитектуры "социализма с человеческим лицом", "оазиса" тишины и покоя в урбанизированной среде Кировского района".

Попытка в суде

Подача иска в суд - еще один из вариантов остановить реновацию в Нарвской заставе, сказала Климшина. Она вошла в число 26 заявителей по иску к губернатору и Законодательному собранию Петербурга.

Жители микрорайона намерены оспорить в суде нормы из двух законов. В частности, из закона об РЗТ хотят исключить пункты о включении в программу домов, построенных до 1966 года, и о включении в реновацию микрорайона Нарвской заставы в границах Промышленной улицы, проспекта Стачек, Новоовсянниковской улицы, Баррикадной улицы, улиц Трефолева и Калинина. А из закона о границах объединенных зон охраны истцы требуют убрать пункт, в котором прописаны попадающие под реновацию дома Нарвской заставы.

Климшина сообщила ЗАКС.Ру, что в заявлении указано на несоответствие региональных документов федеральному законодательству. По мнению жителей, петербургские документы не во всем отвечают требованиям Конституции, Градостроительного кодекса, Жилищного кодекса и другим нормативно-правовым актам.

Например, в законе Петербурга под реновацию подпадают многоквартирные дома с малоэтажной жилой застройкой, до трех этажей включительно, построенные до 1966 года. В Градостроительном кодексе России такой критерий не прописан, утверждается в иске.

Жители Нарвской заставы требуют признать указанные пункты документов недействующими. Такое решение суд имеет возможность принять,соглашается депутат ЗакСа от "Единой России" Денис Четырбок.

- Закон действует до тех пор, пока суд не признал его противоречащим чему-то. Если его признают противоречащим, он становится недействующим. Мы тогда в течение определенного времени, по закону, должны эту норму подправить, - объяснил ЗАКС.Ру парламентарий.

При этом Четырбок считает, что исключение каких-либо кварталов из программ по реновации маловероятно. По его мнению, следует проводить больше разъяснительных встреч с петербуржцами, выяснять их претензии и работать с этим.

- Надо смотреть, что конкретно людей не устраивает. Может быть у них какая-то категория домов, которая, как они полагают, может простоять еще долгое время, и они не хотят переезжать. Может быть их беспокоит этажность будущих домов, - предположил депутат.

Он напомнил, что вопросы по программе реновации обсуждаются на заседаниях соответствующей городской комиссии. Там, в частности, утверждали проекты в поселке Песочный и микрорайоне Гражданки, рассказал Четырбок. Он уточнил, что предметно реновацию в Нарвской заставе на комиссии не обсуждали уже около трех лет.

Депутат Алескеров заявил ЗАКС.Ру, что поддерживает стремление жителей Нарвской заставы вывести из-под реновации некоторые дома. По мнению депутата, надо провести новое историко-культурное исследование домов.

- Я поддерживаю полностью иск. Я считаю, что нужно еще раз провести экспертизу для того, чтобы была уже 100% гарантия того, являются ли дома объектами культурного наследия или их можно исключать, - считает депутат.

По его мнению, исключить дома из проекта реновации возможно. Для этого усилия должны приложить как петербуржцы, так и представители разных уровней власти, отметил Алескеров.

ЗАКС.Ру обратился за комментарием по иску к компании "СПб Реновация", которая реализует РЗТ в Нарвской заставе. На момент публикации материала ответа не поступило.

Летом 2022 года депутаты ЗакСа приняли закон о новой реновации - комплексном развитии территорий (КРТ). Жители хрущевок, подпадающих под действие документа, тоже пытались оспорить его в суде, но претерпели неудачу. Санкт-Петербургский городской суд прекратил производство по делу по ходатайству представительницы губернатора, которая напомнила о приостановке действия нескольких положений закона.

Другие иски петербуржцев к губернатору по отмене какого-либо документа тоже обычно судами не удовлетворяются. В частности, во время пандемии коронавируса жители города хотели отменить норму о QR-кодах, но Горсуд этого делать не стал.

София Саттарова