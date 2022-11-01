Суд прекратил производство по иску против закона о КРТ

Санкт-Петербургский городской суд 1 ноября прекратил производство по иску жителей города против закона о комплексном развитии территорий, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Об этом ходатайствовала представительница губернатора.

Она напомнила, что несколько положений закона о КРТ приостановлены. По ее словам, без этих норм остальная часть документа действовать не может.

⁃ Соответственно, говорить о том, что права истцов нарушены недействующим на сегодняшний день нормативным правовым актом представляется недопустимым, - заявила представительница губернатора.

Ее поддержали юристы, представляющие Законодательное собрание и правительство города. Истцы и их адвокаты настаивали на том, что права жителей хрущевок нарушены и ещё могут быть нарушены. В частности, соистец Павел Кирдеев заявил, что приостановка нескольких норм документа не означает отмены действия закона. Он сообщил, что истцы поинтересовались у эксперта-лингвиста, верно ли утверждение: "Поскольку я лишу тебя права собственности не сейчас, а после 1 января 2024 года, то намерения лишить тебя права собственности на данный момент нет?"

"Поскольку я лишу тебя права собственности не сейчас, а после" — семантически неверно. Поскольку в контексте приведённого выше высказывания "лишу" выражает намерение совершить действие, которое начинается вслед за моментом речи", - зачитал Кирдеев заключение эксперта.

Он со ссылкой на лингвиста добавил, что в указанном случае создаётся угроза подобного лишения в настоящем времени. Представители ответчиков заявили, что заключение эксперта — это "абсолютно частное мнение".

Представительница ЗакСа добавила, что нарушение прав — это состоявшийся факт. Сейчас же решения о КРТ по конкретной территории не принято, процесс по комплексному развитию не начат — значит, ничьи права не нарушены, считает представительница парламента в суде. Она заявила, что законами разных уровней для жителей предусмотрены компенсационные выплаты, предоставление жилья и другое соблюдение их прав.

⁃ Все это к тому, что нарушений нет и быть не может, потому что нет процедуры, ещё не закончено… Ничего не готово, - сказала представительница ЗакСа в суде.

Кирдеев заявил, что права жителей хрущевок уже нарушены и могут быть нарушены впоследствии. В качестве примера он сообщил, что после анонсирования закона о КРТ стоимость на квартиры в хрущевках стала ниже и продолжает снижаться, так же как и спрос на них.

Прокурор встала на сторону ответчиков. Она заявила, что из пояснений обеих сторон не следует, что какие-либо права или законные интересы истцов в настоящий момент затронуты.

⁃ Действие этого закона не применялось после введения его в действие, какие-либо его положения в настоящее время не реализованы и для реализации этого закона необходимо принятие ряда определенных действий со стороны правительства Санкт-Петербурга и издания ещё ряда дополнительных правовых актов. Поэтому не усматривается каких-либо нарушений прав административных истцов законом Санкт-Петербурга от 30 июня 2022 года №444-59, - считает прокурор.

Истцы намерены оспорить сегодняшнее решение городского суда.

Напомним, закон о КРТ подготовило правительство города, а в парламент внёс губернатор. ЗакС принял документ меньше чем за неделю. Петербуржцы остались недовольны законом и стали организовываться для совместных действий против документа. В частности, часть людей подала коллективный иск. Для уменьшения социальной напряжённости губернатор предложил приостановить действие ряда положений закона, но часть пунктов остались действующими.

София Саттарова