ЗакС и снятие реновационной напряженности

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга 5 октября наконец обсудило новые проекты законов по реновации. Один — губернаторский — приняли, второй — от фракции "Яблоко" — не согласовали. В ходе дискуссии выяснилось, что проблемы должен решить Общественный штаб, а вероятность предоставления равнозначного жилья не так уж велика.

Петербургский парламент 5 октября вновь обсудил регулирование выступлений артистов на улицах Петербурга. Этот вопрос депутаты уже поднимали в 2020 году. После нескольких встреч с артистами парламент вопрос отложил, но тут про уличные выступления вспомнили в администрации города. От имени губернатора Петербурга Александра Беглова в ЗакС внесли законопроект, согласно которому в городе должны определить места для выступлений и порядок их согласования.

Поговорили депутаты и о защите учебных учреждений. Представитель "Единой России" Алексей Далматов предложил направить обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ужесточить требования для охранников образовательных организаций. По мнению Далматова, для них надо установить уровень физической подготовки, владения навыками рукопашного боя или других боевых искусств и средствами защиты. У его коллег возникли вопросы к документу, но большинством голосов бумагу все же утвердили.

Одной из важных тем на заседании стали законопроекты о реновации. Сам закон о комплексном развитии территорий в спешке приняли еще в июне, а потом, из-за недовольства граждан, в ЗакСе решили создать Общественный штаб, а губернатор предложил приостановить действие нескольких пунктов документа.

Этот законопроект главы города включили в повестку парламента 5 октября. Согласно документу, до 1 января 2024 года приостанавливается действие пунктов о порядке определения границ территорий жилой застройки, попадающей под реновацию, а также о порядке реализации решения о КРТ и о предельном сроке общих собраний собственников квартир. Представляя законопроект, представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко заявил, что документ о реновации не такой уж и плохой:

- Сегодня я представляю законопроект о наиболее тревожащих положениях этой реформы, которые обусловлены не тем, что внесенный и принятый нами закон был плох, он объективно соответствует федеральному законодательству, в нем объективно реализованы те положительные моменты, которые можно было бы извлечь из действующего законодательства для защиты интересов людей.

Вернуться к документу пришлось из-за тревоги и озабоченности горожан, сказал Сухенко. По его мнению, тщательная работа над законом позволит снять напряжение в обществе.

Депутаты активно стали задавать Сухенко вопросы. "Единоросс" Владимир Носов спросил у Сухенко, почему бы не отложить закон о реновации "в долгий ящик" — на 2-5 лет. По его словам, жители хотели бы вообще отменить его и написать новый.

- Мы собрали Общественный штаб, провели слушания, встречи с жителями провели, выслушали "очень много лестных слов" в свой адрес за принятие данного закона. <...> Стоял вопрос вообще отменить данный законопроект и внести потом, может быть, когда будут для этого условия, новый законопроект, который учтет все ошибки, все недостатки, которые были в этом законопроекте, - сказал Носов.

Сухенко на это сказал, что ситуация в Петербурге не позволяет откладывать документ надолго. В городе остро стоит вопрос строительства нового жилья, а земли не так уж много, отметил представитель губернатора:

- Предоставлять участки скоро будет негде. Это объективно обращает нас к решению проблемы реновации, к совершенствованию развития тех территорий, где это необходимо и возможно, для того, чтобы город мог развиваться и идти дальше. Поэтому на данном этапе мы все-таки исходим из того, что мы все-таки за год с лишним с этими вопросами, которые возникли, справимся.

С Сухенко не согласилась депутат от КПРФ Ирина Иванова. Она со ссылкой на слова Беглова отметила, что земельных участков с разрешением на строительство хватает на 5-7 лет вперед.

Парламентарий от "Единой России" Вера Сергеева поинтересовалась у представителя губернатора, намерено ли правительство взять во внимание идею о предоставлении жителям хрущевок равнозначного жилья в том же районе города. Сухенко сказал, что этот вопрос лучше бы переадресовать Общественному штабу. Однако свою позицию все же озвучил:

- На мой взгляд, у нас действительно есть объективные сложности с представлением равноценных или, я бы даже сказал, равнозначных помещений. <...> Это очень сложный вопрос по существу. Потому что либо бюджет должен компенсировать разницу в цене, доводя до равнозначности, а возлагать эти нагрузки на инвестора — это тоже такая тяжелая ноша. Поэтому этот вопрос не так прост как это кажется, когда его озвучивают горожане, - заявил представитель губернатора.

Несколько депутатов с такой риторикой не согласились. В частности, глава фракции "Справедливой России – За правду" Марина Шишкина заявила, что власти города должны брать на себя ответственность за судьбы людей в рамках реновации.

- Они (граждане — прим. ЗАКС.Ру) не могут быть оставлены наедине с застройщиком. Поскольку по воле города люди будут вынуждены менять свою жизнь, за городской властью остается обязанность сделать так, чтобы все перемены были максимально комфортными и обязательно всегда к лучшему, - сказала Шишкина.

Мысль поддержал лидер фракции "Яблока" Александр Шишлов. Он считает, что не стоит перекладывать ответственность на Общественный штаб. Обязательства лежат на Законодательном собрании и исполнительной власти, уверен "яблочник".

Шишлов в своем выступлении также отметил, что приостановка ряда положений закона о реновации не вносит ясности в то, как будут защищены права горожан, которые боятся переселения из хороших районов в неравнозначное жилье. В документ необходимо внести поправки, которые нужны жителям города, уверен Шишлов. Он напомнил, что следующий в повестке законопроект — предложения "Яблока" по изменению закона о КРТ.

Согласно документу "яблочников", под реновацию должны попадать только дома с износом не менее 75%. Также проект закона предполагает, что собственники квартир в хрущевках должны получить новое жилье, равнозначное предыдущему, и в том же муниципальном образовании.

Представляя документ, Шишлов заявил, что законопроект надо принять в первом чтении. После этого его можно не торопясь дорабатывать, считает депутат.

- Мы предлагаем обозначить этот вектор, утвердить его, а затем двигаться дальше и не торопиться. И при подготовке ко второму чтению дополнить законопроект нормами, направленными на устранение уже выявленных проблем, уже выявленных пробелов в правовом регулировании, на защиту жилищных прав граждан и на создание стимулов для инвесторов, - сказал Шишлов.

Депутат от КПРФ Иванова отметила, что без изменения федерального законодательства вряд ли получится добиться улучшения ситуации с петербургским законом о КРТ. Шишлов заявил, что разделяет опасения коллеги. По его мнению, петербургские депутаты не должны стоять в стороне от изменений в федеральные документы, но и петербургское законодательство не должно ущемлять права людей.

Проект закона губернатора Петербурга Беглова депутаты приняли. А вот документ "Яблока" набрал только 5 голосов "за". В разговоре с журналистами Шишлов напомнил, что у их фракции есть еще один аналогичный документ. Там речь идет о переселении не в границах муниципалитета, а в границах района. Этот проект закона "Яблоко" и намерено предложить коллегам, рассказал Шишлов.

















текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников