"Образ вольного музыканта" под угрозой

Выступать уличные артисты должны только в специально отведенных местах у культурных организаций и в специально оговоренное время - об это говорится в новом законопроекте, который петербургские депутаты приняли в первом чтении. Документ, который должен регулировать представления музыкантов, чтецов и танцоров на улицах Петербурга, уже вызвал немало споров. Парламентарии намерены создать рабочую группу для корректировки законопроекта и пригласить в нее уличных артистов. ЗАКС.Ру пообщался с несколькими из них о том, что они думают о документе и какие способы регулирования считают возможными.

фото Михаила Масленникова

Артист или преступник

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 16 сентября в первом чтении приняли законопроект Дениса Четырбока о регулировании деятельности уличных артистов. Их обяжут заранее согласовывать выступление и проводить его не больше шести часов. Также запрещается, чтобы в творческом коллективе было больше 10 человек, а громкость музыки была выше 60 децибел. В законопроекте сказано, что для артистов определят места, где можно будет легально нести творчество в массы. Эти точки планируется создать на "территориях организаций культуры". При этом, в документе нет запрета на выступления в других местах города.

Однако, по информации "Фонтанки", с начала сентября полицейские задержали около 20 уличных музыкантов и составили на них протоколы за самоуправство (ст. 19.1 КоАП) и самовольное занятие земельного участка (ст. 7.1 КоАП). В отделы отправлялись артисты, которые выступали у метро "Невский проспект", у Спаса-на-Крови, у метро "Владимирская", "Сенная площадь" и "Василеостровская". У некоторых задержанных изъяли музыкальные инструменты, сообщило издание.

Играющий на ударных Кирилл Дроздовский, которого за выступления на улице забрали в отдел полиции, рассказал ЗАКС.Ру, что связывает такую активность правоохранительных органов с законопроектом Четырбока:

- Долгое время у нас не было никаких проблем, и была свобода выражения, которую мы так любим. А сейчас это всё превратят в какую-то работу. Тем более Денис [Четырбок] говорит в своих интервью о том, чтобы обелить доходы. Вы понимаете, о чем он вообще говорит? То есть может ему интересны какие-то финансовые составляющие, которые можно положить в казну?

Задержания музыкантов и новый законопроект между собой связывает и другой уличный артист, играющий на гитаре, Глеб Васильев:

- Всем известно, что причиной является позорный для Петербурга законопроект Дениса Четырбока, которому было необходимо выставить уличных артистов преступниками, устроив задержания их по абсурдным статьям и запугав их изъятием аппарата (музыкальных инструментов и звукового оборудования - прим. ЗАКС.Ру) и административными делами.

Сам же Четырбок наоборот настаивал на том, что в связи с участившимися задержаниями музыкантов надо скорее принять закон, чтобы вывести артистов в легальную сферу.

- Если ничего не делать, уличных музыкантов и дальше будут вязать и отбирать у них инструменты на законных основаниях, - заявил депутат на заседании парламента.

Комитет по культуре Петербурга 11 сентября напомнил, что деятельность уличных музыкантов можно отнести к "культурно-массовым мероприятиям вне предназначенных для этого мест", а они требуют согласования с самим ведомством или администрациями районов. В последних - если количество участников мероприятия меньше 500 человек, в остальных случаях надо обращаться к комитету. Как заранее определить, что на уличный концерт придет больше или меньше 500 человек, ведомство не пояснило. В пресс-службе комитета ЗАКС.Ру заявили, что оперативного комментария у руководства получить не получится, в том числе по поводу законопроекта. Зато активно комментировали документ депутаты ЗакСа на заседании 16 сентября. Некоторые парламентарии заявили, что согласование выступлений может стать своего рода цензурой.

Четырбок аргументирует необходимость принятие закона тем, что многие музыканты мешают местным жителям громкой или неприятной музыкой.

Лидер группы Billy’s Band Билли Новик в разговоре с ЗАКС.Ру назвал еще несколько причин, по которым надо начать регулировать деятельность уличных музыкантов. По его словам, в Петербурге очень много хороших музыкантов, но "погоду делают" агрессивные представители. Он уточнил, что имеет в виду тех, кто использует "аскеров" - человека, который "бросается" к прохожим с шапкой и выпрашивает деньги. Также надо исключить выступления со звукоусиливающей и ударной аппаратурой, считает Новик. Он добавил, что еще музыканты не должны никому мешать.

- Если поступает хоть одна просьба прекратить или переместиться, музыкант должен это делать, - считает Новик.

Идти на поводу у всех, кто недоволен уличными концертами не стоит, считает выступающий на улице барабанщик Дроздовский. По его мнению, всегда найдутся те, кому они не нравятся. Обычно таким людям не нравится и многое другое - "это такая жизненная позиция у них", уверен музыкант. Однако, считает Дроздовский, идти на компромисс с людьми все же стоит:

- Если к нам подходят и просят убавить звук, мы идем на встречу. И всегда по-доброму и мирно пытаемся решить любой конфликт.

Обсуждать и договариваться

Опрошенные ЗАКС.Ру уличные артисты как один заявили, что выступления под открытым небом для них форма искусства и прямое взаимодействие с аудиторией. В частности, об этом заявил представитель "Инициативной группы" Алексей Делуков, в которую входят уличные музыканты, поэты, мимы, кукловоды, танцоры и жонглёры.

- Для большинства представителей нашего сообщества данная деятельность является способом самовыражения, средством развития профессиональных навыков, а также самым кратчайшим путем к своему слушателю. Возможно ли в данном случае считать нас "нелегалами", ведь мы не скрываемся от закона и законов своими действиями не нарушаем, - рассказал Делуков.

Гитарист Васильев отметил, что выступления на улице - это свободное искусство. По его словам, именно на таких концертах люди могут иначе почувствовать музыку.

- Делать музыку свою и чужую так, чтобы вызвать в случайных слушателях эмоции и помочь им почувствовать музыку иначе, свободно, не в наушниках, не на радио, а так вживую. Очень радует, когда люди говорят, что если бы не наше шоу, они бы не узнали о том или ином исполнителе. Сделать то, чего многие артисты боятся, выйти лицом к лицу с обществом и подарить им возможность иначе взглянуть на музыку. Без афиш, рекламы, спонсоров, билетов. Истинное свободное искусство, - считает артист.

Поэтому "загонять творческих людей в рамки" не стоит, уверен музыкант Дроздовский. По его мнению, так пропадет спонтанность, волшебство выступлений и пропадает "образ вольного музыканта".

По словам Делукова, уличные артисты задумались о регулировании взаимоотношений с жителями и администрацией Петербурга - для чего и создали свою "Инициативную группу". Сейчас сообщество подготовило документы для вступления в "Российский творческий Союз работников культуры", пояснил представитель группы. Он добавил, что предложенный ЗакСом законопроект может, по его мнению, вступать в противоречие со статьей Конституции о свободе творчества (ст. 44 Конституции Российской Федерации) и положениями "Основ законодательства Российской Федерации о культуре" о праве человека заниматься культурной деятельностью, а также о приоритетности этого права над правом государства или других структур в этой сфере (ст. 8-10). Группа уже направила обращение в городской парламент с предложением о сотрудничестве, рассказал Делуков. Он уточнил, что законопроект требует проработки и пока представители группы согласны только с высказываниями депутатов Максима Резника, Бориса Вишневского, Михаила Амосова, Андрея Анохина.

фото Екатерины Хабидулиной

Парламентарии действительно будут работать над документом вместе с артистами, заявил депутат Четырбок. Он уточнил, что уже предложено сотрудничество лидеру группы Billy’s Band Билли Новику. Это же ЗАКС.Ру подтвердил и сам музыкант. Он отметил, что пока не знакомился с проектом закона, поэтому не может его прокомментировать. Зато готов поделиться своими мыслями о том, как должно происходить регулирование деятельности музыкантов.

- Информационные центры, которые работают в историческом центре Петербурга, должны выдавать лицензии на музицирование в историческом центре города, - считает Новик.

Предположим 20 лицензий до обеда и 20 после. Каждый музыкант вносится в базу. При сомнении клерка в том, что музыканты достойные, он может попросить прямо при всех в информационном центре сыграть и ознакомиться с тем, что будет исполняться в историческом центре города, - рассказал Новик.

Также информационный центр должен выдавать артистам памятки о том, как стоит или не стоит проводить выступления, добавил музыкант. В спальных же районах, по его мнению, уличные концерты регулировать не надо. Музыкант считает, что полицейские при поимке нарушителя в первый раз должны отпустить его с предупреждением, а уже во второй раз действовать по нормам закона.

Играющий на ударных Дроздовский заявил, что он не против проведения прослушиваний. Он уверил, что на улицах играет очень много музыкантов, которые имеют специальное образование и признание на различных конкурсах. Согласен он и с тем, что артисты с улиц могут легализовать свои доходы от выступлений, став самозанятыми.

Категорично к законопроекту относится гитарист Васильев. Он заявил, что приведенные в документе ограничения не учитывают особенности уличных выступлений, акустические характеристики города и условия, необходимые для спокойствия жителей домов рядом с предполагаемыми местами проведения выступлений. По мнению Васильева, лучше подготовить для артистов советы по проведению уличных выступлений.

- Можно дать музыкантам рекомендации, которые были бы разработаны командой экспертов, с целью улучшения уличных шоу и свидения и без того малого числа реальных конфликтов уличных музыкантов и жильцов к нулю. Можно попросить полицию делать свою работу ответственно и не совершать задержания по абсурдным статьям. Чего точно делать нельзя? Принимать эту пародию за законопроект. Пускать ленивых, жадных, некомпетентных людей в область искусства, требующую особого внимания, множества экспертиз и вовлеченности в процесс, - уверен Васильев.

Опыт других

Представитель "Инициативной группы" уличных артистов Делуков рассказал, что они изучили московский опыт с их проектом "Уличный музыкант". Он, по мнению группы, дает широкий простор для взяточничества и произвола исполнительной власти.

Сервис "Уличный артист" создан для бронирования мест для выступлений на улицах. Выбрать место могут не только музыканты, но и чтецы, танцоры и другие. Прослушивание проходить не надо, но нельзя пользоваться какой-либо звукоусиливающей аппаратурой. Сейчас работа проекта "Уличный музыкант" временно приостановлена из-за коронавирусных ограничений.

Для выступления в метро Москвы музыкант должен зарегистрироваться на сайте "Музыка в метро", отправить заявку и пройти прослушивание. После этого артист может забронировать время и место концерта. Всего московский метрополитен представляет 36 площадок для выступлений. На сайте же "Музыка в метро" публикуется афиша всех предстоящих концертов. Для проведения концерта в парке музыкант Москвы должен направить заявку в администрацию парка, где указывается репертуар, количество участников музколлектива, ссылка на видео с выступлением. Через пять дней администрация отвечает артисту, может он музицировать в парке или нет. При этом выступать можно только коллективу не более 10 человек в строго определенном месте и без попрошайничества, а сам концерт не должен "носить политический характер".

В Рязани же музыканты должны согласовывать свои выступления только на улице Почтовой, территории Лесопарка и Арт-центра. Свой концерт на любой улице города должны согласовать артисты Севастополя.

Похоже практики действуют и в ряде зарубежных стран. Например, в столице Азербайджана Баку музыкантам тоже надо получить согласование на выступление в определенное время в определенном месте. Лицензия необходима и для концерта на главной площади Мюнхена в Германии.

Прослушивания проводят для уличных артистов в Лондоне, если они хотят выступать в определенных местах. Для ряда определенных точек в городе лицензия не нужна. С 2018 года власти столицы Великобритании выдают уличным артистам считыватели карт, чтобы прохожие могли пожертвовать деньги бесконтактным способом. Сотрудничает с мэрией в этом вопросе объединение выступающих на улицах города людей Busk in London.

София Саттарова

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