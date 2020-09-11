Полиция массово задерживает уличных музыкантов в Петербурге

Полицейские с начала сентября задержали не менее двух десятков уличных музыкантов в Петербурге, вменяя им самоуправство и самовольное занятие земельного участка, пишет "Фонтанка.ру".

Задержаны оказались музыканты, выступающие в таких традиционных для уличных концертов местах, как у метро "Невский проспект", у Спаса-на-Крови, у метро "Владимирская", "Сенная площадь", "Василеостровская". Администратор сообщества уличных музыкантов Ольга Коленченко сообщила, что около десятка раз выступавших на улице задерживали с конфискацией имущества. Некоторые задержанные – музыкант Антон Терехов и группа "Дешевые драмы" - рассказали, что их забирали в отдел полиции и составяли протоколы по ст. 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка) и ст. 19.1 КоАП (самоуправство).

В УМВД по Центральному району объяснили эти задержания жалобами граждан в дежурную часть: по словам полицейских, с начала сентября они получили 24 таких жалоб на уличные концерты, чаще всего – на громкую музыку или создание помех для пешеходов. При этом в отделе проверяют легальность деятельности артистов – то есть, согласованы ли их выступления с администрацией района. В протоколах, которые цитирует издание, есть записи о том, что задержанный проводил мероприятия вне предназначенных мест и без согласования с администрацией района, "а именно пел песню". В протоколах упоминаются такие песни, как "Панельки" Хаски, "Слово мэра" Оксимирона" и "Прорвемся! (Опера)" группы "Любэ".

Несмотря на то, что полиция вменяет уличным музыкантам самовольный захват земельного участка, в профильном комитете Смольного по контролю за имуществом сообщили, что никогда не собирались наказывать граждан за уличные концерты. Ведомство занимается протоколами за продажу товаров в неустановленных местах и за самовольное размещение и перемещение элементов благоустройства. Звуковой аппаратуры в этом списке нет.

В марте депутат Денис Четырбок внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, который бы легализовал проведение уличных концертов в Петербурге. Он предлагал определить список доступимых для музыкантов площадок и обязать музыкантов согласовывать концерты через Смольный. Однако документ не прошел пока даже первого чтения в парламенте.

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