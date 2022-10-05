ЗакС Петербурга одобрил в первом чтении законопроект об уличных артистах

Законодательное собрание Петербурга на заседании 5 октября обсудило законопроект об организации уличных выступлений, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ внесен в парламент от имени губернатора города Александра Беглова.

По проекту закона, артист для проведения выступления на улицах Петербурга должен будет подать уведомление в уполномоченный орган. Как именно это должно происходить, в законе не сказано, а только отмечено, что порядок установит правительство города.

Места для проведения выступления разделяются на два вида: там, где можно играть на барабанах и включать звукоусиливающую аппаратуру, и там, где этого делать нельзя, сказано в документе. Там же написано, что все места и требования к ним тоже установить правительство.

За проведение выступления без согласования губернатор предложил ввести штраф. Он составит 1500-5000 рублей для физических лиц, следует из проекта закона.

Депутат от КПРФ Ирина Иванова отметила, что закон рамочный и "пустой". Она предположила, что с таким законом правительство города может отправить артистов выступать в лесах. Глава фракции "Справедливой России - За правду" Марина Шишкина заявила, что не все сферы жизни должны регулироваться законами. Многие запреты вредят творчеству, считает депутат.

- Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы, - процитировала Шишкина песню из "Бременских музыкантов" с трибуны.

По словам депутата, она хотела бы, чтобы своды Мариинского дворца не заглушали свободу музыкантов. С критикой проекта закона выступили и другие парламентарии.

В частности, глава фракции "Яблока" Александр Шишлов отметил, что закон о согласовании выступлений повторяет ошибки закона об уведомлении о митингах - людям отказывают в их мероприятиях из-за того, что место якобы уже занято. Также Шишлов посоветовал авторам законопроекта ознакомиться с опытом Москвы. До этого на работу столицы с уличными музыкантами в пример приводил депутат-"яблочник" Борис Вишневский, но председатель комитета по культуре Федор Болтин отрицал существование в Москве более простого механизма согласования выступлений.

Несмотря на критику законопроекта большинством голосов его приняли в первом чтении. За проголосовало 32 парламентария, а против - 13. Сухенко предложил дать на подготовку поправок 2 недели. Шишлов призвал увеличить срок до месяца, его поддержал спикер ЗакСа Александр Бельский - Сухенко согласился.

Напомним, ранее на комиссии ЗакСа глава комитета по культуре Болтин сообщил, что заявки на выступление можно будет подать через МФЦ и другими способами. Он рассказал, что будет создана карта, на которой можно будет увидеть места для проведения своих концертов.

София Саттарова