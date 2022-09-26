На комиссии ЗакСа депутаты одобрили законопроект об уличных артистах

На заседании постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания 26 сентября обсудили законопроект губернатора Петербурга об организации уличных выступлений, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Председатель комитета по культуре Федор Болтин рассказал о положениях документа. В частности, он заявил, что планируется создать карту со всеми разрешенными для выступления адресами. Подать заявку на выступления можно будет через МФЦ и другие средства, сообщил глава комитета.

Три депутата, присутствовавших на заседании комиссии, выступили против бюрократизации выступлений уличных артистов: лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина, депутат от "Единой России" Наталия Астахова и депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Последний поинтересовался у Болтина, почему нельзя использовать опыт Москвы с их сайтом "Уличный артист". Там любой человек может посмотреть свободные площадки и время, а затем забронировать понравившийся вариант, пояснил Вишневский. Болтин на это заявил, что в столице всё не так просто. По его словам, артисты там должны сначала пройти прослушивание.

- Мы исходим из того, что какое-либо ограничение творческого самовыражения в реализации прав уличных артистов недопустимо, - заявил Болтин.

Вишневский продолжал настаивать, что в Москве сервис работает иначе, глава комитета с ним не соглашался. На сайте московского проекта "Уличный артист" любой человек может выбрать свободное место для выступления, там же заполнить заявку на выступление и проводить свой концерт. Это же ЗАКС.Ру подтвердили по номеру телефона-контакта для участников проекта. Проходить прослушивание в Москве надо только для выступления в парках и метро, но это другие проекты: фестиваль "Уличный артист в парках" и "Музыка в метро" соответственно.

Астахова поинтересовалась у Болтина, не стоит ли организовать "музыкальные гайд-парки" - определить общественные места, где артисты могут спокойно выступать. Председатель ведомства сообщил, что подобный вопрос обсуждался с комитетом по благоустройству.

Депутат Шишкина заявила, что воздержится от голосования за петербургский законопроект. Она сообщила, что переживает, что из-за закона станет невозможным выступление музыкантов.

- Есть вещи, которые рождаются стихийно, - отметила Шишкина.

Однако большинством голосов членов комиссии поддержали документ. Теперь его должны вынести на пленарное заседание.

София Саттарова