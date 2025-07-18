Мельникова пожаловалась на нехватку религиозной символики в "Мини-городе"

Депутат Законодательного собрания Анастасия Мельникова ("Единая Россия") осталась недовольна посещением комплекса "Мини-город" в Александровском парке Петербурга, о чем сообщила 18 июля в своем telegram-канале. Претензии парламентария вызвало отсутствие религиозной символики у миниатюрных копий достопримечательностей города.

"На большинстве скульптур, выполненных по образу архитектурных оригиналов, отсутствуют неотъемлемые духовные и культурные элементы", — отметила Мельникова.

К посту единоросс прикрепила ряд фотографий, на которых копии петербургских храмов и ангела на Александровской колонне запечатлены без крестов, имеющихся на их прототипах.

"Мини-город" представляет собой собрание моделей знаковых сооружений Петербурга. Посетители могут увидеть здесь копии Исаакиевского и Казанского соборов, Спаса на Крови, Михайловского замка и других туристических мест.

Депутат высказала мысль о том, что изображение копий достопримечательностей без имеющейся у оригиналов символики некорректно и способно ввести в заблуждение граждан. Она высказалась за точное соответствие миниатюр оригиналам и заявила о важности того, чтобы "такие объекты способствовали сохранению традиционных духовно-нравственных и культурных ценностей, присущих нашему обществу".

В целом, по мнению Мельниковой, воссоздание религиозной символики на объектах "Мини-города" позволило бы восстановить историческую правду и подчеркнуть значимость наследия Петербурга и России.

Во вторник Государственная дума приняла в третьем чтении закон о защите религиозных символов, в соответствии с которым запрещается изображение в СМИ, рекламе и интернете культовых сооружений без присущей им символики. Отметим, что петербургские парламентарии в апреле выступали со схожей инициативой, при этом Мельникова была в числе соавторов проекта. В итоге в ЗакСе отказались рассматривать предложение, поскольку на рассмотрение Госдумы поступил схожий законопроект.

Андрей Казарлыга, фото: Депутат Анастасия Мельникова / Telegram