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Новости 18 июля 2025, 13:52

Цивилев просит составить рекомендации по летней форме для курьеров

фото ЗакС политика Цивилев просит составить рекомендации по летней форме для курьеров

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев направил обращение главному государственному инспектору труда в Петербурге Игорю Беляеву с просьбой провести проверку обеспечения курьеров формой. Об этом Цивилев сообщил 18 июля в своем Telegram-канале. 

Парламентарий напомнил, что с 15 июля вступили в силу требования к внешнему виду работников служб доставки. Так, на их одежде, сумке и транспортном средстве должны быть идентификационные номера, а сами курьеры должны выглядеть опрятно и иметь отличительные предметы гардероба, позволяющие определить их принадлежность к сфере доставки.

Цивилев считает, что необходимо также задуматься о сезонной форме одежды курьеров в жаркую погоду. 

"При этом форма должна соответствовать не только санитарно-гигиеническим и нормативным требованиям охраны труда, но и установленным критериям идентификации, а также обеспечивать безопасность курьеров при осуществлении ими трудовой деятельности на улицах города", - написал депутат в обращении.  

Депутат Цивилев попросил инспекцию труда провести проверку на предмет обеспечения работадателями их работников нужной одеждой, а также составить рекомендации по летней одежде для курьеров. 

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ограничениях для курьеров 25 июня. С 1 июля вступили в силу требования к ограничению скорости передвижения сотрудников доставки на самокатах и электровелосипедах до 10 км/ч, а также о запрете передвигаться в определенных зонах города. С 15 июля действуют требования к размещению номеров на одежде, сумке и транспорте курьера, а также о реестре доставок, который должны вести компании в этой сфере. Сотрудники комитета по вопросам законности составили уже 75 протоколов о нарушениях этих установленных правил. 

фото ЗАКС.Ру


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Цивилев Алексей Николаевич 






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