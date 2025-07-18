Цивилев просит составить рекомендации по летней форме для курьеров

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев направил обращение главному государственному инспектору труда в Петербурге Игорю Беляеву с просьбой провести проверку обеспечения курьеров формой. Об этом Цивилев сообщил 18 июля в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что с 15 июля вступили в силу требования к внешнему виду работников служб доставки. Так, на их одежде, сумке и транспортном средстве должны быть идентификационные номера, а сами курьеры должны выглядеть опрятно и иметь отличительные предметы гардероба, позволяющие определить их принадлежность к сфере доставки.

Цивилев считает, что необходимо также задуматься о сезонной форме одежды курьеров в жаркую погоду.

"При этом форма должна соответствовать не только санитарно-гигиеническим и нормативным требованиям охраны труда, но и установленным критериям идентификации, а также обеспечивать безопасность курьеров при осуществлении ими трудовой деятельности на улицах города", - написал депутат в обращении.

Депутат Цивилев попросил инспекцию труда провести проверку на предмет обеспечения работадателями их работников нужной одеждой, а также составить рекомендации по летней одежде для курьеров.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ограничениях для курьеров 25 июня. С 1 июля вступили в силу требования к ограничению скорости передвижения сотрудников доставки на самокатах и электровелосипедах до 10 км/ч, а также о запрете передвигаться в определенных зонах города. С 15 июля действуют требования к размещению номеров на одежде, сумке и транспорте курьера, а также о реестре доставок, который должны вести компании в этой сфере. Сотрудники комитета по вопросам законности составили уже 75 протоколов о нарушениях этих установленных правил.

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