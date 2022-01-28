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Новости 17:03

Горсуд отказался отменять QR-коды по коллективному иску петербуржцев

фото ЗакС политика Горсуд отказался отменять QR-коды по коллективному иску петербуржцев

Инициативная группа петербуржцев не смогла отменить постановление Смольного о посещении общественных мест при предъявлении QR-кодов. Горсуд 28 января отказал в коллективном иске об отмене части постановления правительства Петербурга № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции", сообщили в пресс-службе судов. 

Истцы хотели признать незаконными некоторые пункты "антиковидного" постановления, которые регламентируют пропуск в заведения общепита и непродуктовые магазины лишь после предъявления QR-кода, подтверждающего вакцинацию. Они уверены, что эти нормы нарушают их конституционные права, а также право на медицинскую тайну и Устав Санкт-Петербурга. 

В иске числятся истцами почти 90 человек. Изначально в суд обратились 34 противника QR-кодов в ноябре 2021 года, но 12 января суд объединил их заявление с иском представителей "Русской городской общины". 

Противники QR-кодов намерены обжаловать решение Горсуда, сообщили в Telegram-канале истцов "Стоп 121". 

"Мы не остановимся. Встретимся в апелляционном суде. Решение суда будут писать около 10 дней. Как только оно появится - сразу выложим в общий доступ", - приводят слова представителя заявителей Ольги Вечхайзер. 

Напомним, в Смольном заявили, что не рассматривают возможность отказа от QR-кодов. В то же время Государственная дума отложила рассмотрение соответствующего законопроекта.

Константин Леньков


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