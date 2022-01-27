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Новости 13:50

"Вопрос о снятии ограничений не стоит": Смольный исключил отмену QR-кодов в Петербурге

фото ЗакС политика "Вопрос о снятии ограничений не стоит": Смольный исключил отмену QR-кодов в Петербурге

Петербургские власти пока не намерены отменять режим QR-кодов в Северной столице, уведомил руководитель комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик собравшихся на круглом столе "Ритейл: Развитие-2022".

"Мы подготовили предложение, в том числе по смягчению мер. Но пошла резкая волна, и в настоящий момент вопрос о снятии ограничений не стоит", — приводит заявление Соловейчика "Фонтанка".

Обсуждать инициативу имеет смысл только тогда, когда в городе будет наблюдаться устойчивое снижение уровня COVID-заболеваемости, добавил чиновник.

Говоря о возможном ужесточении введённых в Петербурге антиковидных мер, Соловейчик заверил, что город, переживший уже несколько волн пандемии, вполне готов к более серьёзному развитию событий. Пока что необходимости в этом нет.

"Проверка на надёжность, которую мы прошли в прошлом году, сделала нас сильнее. Мы готовы к более сложному варианту развитию событий. Но я надеюсь, что они не наступят", — заключил Соловейчик.

Напомним, что активно с режимом QR-кодов борется представитель ресторанного сообщества Александр Коновалов. Он создал сайт своеобразного сопротивления нормам Смольного, куда могут добавиться заведения, отказывающиеся терять клиентов из-за антивирусных правил. Ранее Коновалов, организовавший стихийный сход противников QR-кодов на улице Рубинштейна, получил предупреждение прокуратуры.


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