Несмотря на ночные рейды Смольного, к бойкоту режима QR-кодов присоединяется всё больше заведений

В протестный список петербургских заведений, противящихся режиму QR-кодов, вошли уже 176 городских баров и иных досуговых заведений, сообщил идеолог бойкота ресторатор Александр Коновалов у себя в Instagram.

Напомним, что 22 января полиция и представители Смольного провели масштабный рейд по барам Северной столицы: двадцать из них участвуют в акции против QR-кодов. Как итог, большую часть заведений закрыли, а на посетителей, нарушавших антиковидное постановление, составили 103 административных протокола.

Ранее в стане петербургских рестораторов произошёл раскол: некоторые из крупнейших ресторанных сетей Северной столицы - "Токио-сити", "Бахрома", "Русская рыбалка" и ReСa - покинули объединение "Рестоград" и примкнули к Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО). Сделано это было как раз на фоне борьбы части сообщества с QR-кодами. Ушедшие ратуют за законные методы решения проблем.

QR-коды в Петербурге действуют с 2 января для посещения торговых центров, кафе, баров и ресторанов.