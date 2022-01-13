"Никаких переговоров с теми, кто призывает к несоблюдению закона": Борьба с QR-кодами рассорила петербургских рестораторов

Одни из крупнейших ресторанных сетей Северной столицы покинули объединение "Рестоград" и примкнули к Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО): сделано это было на фоне борьбы части сообщества с режимом QR-кодов, делится "РБК Петербург".

По словам исполнительного директора ООО "РеКа" Максима Жукова, во ФРиО вступят такие сети, как "Токио-сити", "Бахрома", "Русская рыбалка" и ReСa. Данную информацию также подтвердил руководитель регионального представительства ФРиО Александр Марков.

Покинуть "Рестоград" участники объединения решили ещё в прошлом году. Открыто заявить об этом они собирались в январе в ходе всероссийского съезда ФРиО. Раскрыть карты раньше времени их заставила встреча исполнительного директора "Рестограда" Александра Ружинского с ресторатором Александром Коноваловым, который является неформальным лидером и идеологом протеста против QR-кодов.

"Наша позиция — никаких переговоров, контактов с теми, кто открыто призывает к несоблюдению закона и сопротивлению властям, быть не может. Раньше Александр Коновалов был голосом из подворотни, а сейчас это рупор. Зачем его легитимизировать?" — высказался в разговоре с РБК Максим Жуков.

Накануне, 12 января, Ружинский и Коновалов провели встречу с петербургским бизнес-омбудсменом Александром Абросимовым.

В ходе дискуссии директор "Рестограда" заявил, что выступает за диалог с властями, однако высказал необходимость поэтапной отмены действующих антивирусных ограничений.

Коновалов, в свою очередь, пообещал обосновать легитимность выдвигаемых им требований.

Ранее, напомним, на фоне всплеска сопротивления бизнеса QR-кодам с предупреждением об административной и уголовной ответственности выступила прокуратура Петербурга.

Предприниматели, добавим также, создали специальный сайт со списком заведений, не требующих у посетителей сертификатов об иммунизации на входе.