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Новости 17:24

Петербургские рестораторы запустили сайт со списком заведений, куда клиентов пускают без QR-кодов

фото ЗакС политика Петербургские рестораторы запустили сайт со списком заведений, куда клиентов пускают без QR-кодов

Инициатор бойкота режима QR-кодов, петербургский ресторатор Александр Коновалов объявил о запуске сайта, на котором опубликован список заведений, куда посетителей пускают без проверки сертификата об иммунизации.

Кроме того, любой желающий бойкотировать предписания Смольного предприниматель также может присоединиться к инициативе, заполнив соответствующую форму на сайте.

На данный момент в перечне противников режима 76 заведений, в основном это бары, кальянные, арт-пространства, студия йоги и несколько магазинов.

Ранее, напомним, на фоне всплеска сопротивления бизнеса QR-кодам с предупреждением об административной и уголовной ответственности выступила прокуратура Петербурга.

 


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