Петербургские магазины присоединились к бойкоту режима QR-кодов

Петербургский ресторатор Александр Коновалов, ранее призывавший коллег "по цеху" к бойкоту режима QR-кодов, заявил, что к его акции присоединились магазины. Всего, по его словам, инициативу поддержали уже 63 заведения.

В обновлённом списке солидарности появились студии йоги, центр здоровья, бильярдный клуб, авторские рестораны, кофейня.

"И наконец-то магазины", — сообщил Коновалов у себя в Instagram.

Только за последние сутки, добавил ресторатор, открыто заявить о несогласии с системой решили 20 различных заведений.

Напомним, что 7 января Коновалов обратился к представителям бизнеса, которые боятся открыто протестовать против ковидных ограничений, предложив им размещать на входах в свои точки наклейки "Без QR-кода".

Публикации ресторатора в Instagram собирают тысячи лайков и большое количество комментариев от солидарных с его идеями граждан.