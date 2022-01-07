"Всех не накажут!": Петербургский ресторатор призывает коллег к бойкоту системы QR-кодов

Петербургский ресторатор Александр Коновалов продолжает агитировать коллег по бизнесу присоединиться к бойкоту режима QR-кодов: ранее он заявлял, что его идею поддержали уже не менее 40 заведений.

Также он предложил рестораторам, которые разделяют его манифест, но боятся гласности, распечатать и разместить на входе в заведения наклейку "Без QR-кода", чтобы хотя бы таким образом выразить солидарность инициативе.

"Сейчас в действующем списке 43 заведения! Завтра выложу обновлённый. Там будет ещё 15. То есть общее количество уже 58! [...] Всех не накажут! Кто всё-таки боится, но мысленно с нами – хотя бы наклейте такую наклейку на вход. Удивитесь потоку благодарности и петербуржцев", - призвал Коновалов у себя в Instagram.

Отметим, что отказ от проверки QR-кодов может грозить предпринимателям как административным, так и уголовным преследованием.

В прошлом году Коновалов создал "Карту сопротивления", на которую наносились заведения, отказывавшиеся соблюдать строгие эпидемические предписания Смольного. Впоследствии организаторам и активным участникам движения удалось мирным путём урегулировать конфликт.