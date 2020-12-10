Создатели "Карты сопротивления" заявили о закрытии инициативы

На сайте "Карты сопротивления" 10 декабря появилось сообщение о закрытии доступа к карте. Создатели считают, что им удалось "достучаться" до властей Петербурга. Коллеги по цеху смогли донести до представителей власти свои предложения по изменению антикоронавирусных ограничений, следует из сообщения с сайта. В пример приведены публикации СМИ о том, что руководитель петербургской прокуратуры Сергей Литвиненко и вице-губернатор Евгений Елин обсудили с рестораторами смягчение ограничений, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности смягчить меры и другие материалы.

Создатели "карты" выразили надежду на скорейшую реализацию озвученных предложений:

"Нам очень хочется верить, что данные инициативы в кратчайшие сроки превратиться в реальные изменения постановлений. И дальнейшая коммуникация ресторанного бизнеса и власти будет открытой и эффективной", - сказано на сайте акции.

Изначально проект задумывался как карта, где отмечены заведения общепита, которые выступают против коронавирусных ограничений и не намерены их соблюдать. После объявления об акции в барах Петербурга прошли ночные рейды правоохранительных органов - Следственный комитет завел два уголовных дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (ч.2 ст.238 УК РФ).

С 10 декабря проект переименовали в "Карту объединения" и из описания следовало, что на сайте перечислены предприятия, которые выступают за диалог с властью с целью изменения ограничений. Помощник автора инициативы Александра Коновалова Николай 9 декабря сообщил ЗАКС.Ру, что на карту нанесут заведения, которые против принятых властями мер, но будут их соблюдать.

В настоящий момент общепиту разрешено принимать посетителей до 23:00 часов. С 30 декабря по 3 января заведения вообще не должны работать (только на вынос), а в новогодние праздники пускать клиентов в залы можно только с 6:00 до 19:00 часов.

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