18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:11

Создатели "Карты сопротивления" заявили о закрытии инициативы

фото ЗакС политика Создатели "Карты сопротивления" заявили о закрытии инициативы

На сайте "Карты сопротивления" 10 декабря появилось сообщение о закрытии доступа к карте. Создатели считают, что им удалось "достучаться" до властей Петербурга. Коллеги по цеху смогли донести до представителей власти свои предложения по изменению антикоронавирусных ограничений, следует из сообщения с сайта. В пример приведены публикации СМИ о том, что руководитель петербургской прокуратуры Сергей Литвиненко и вице-губернатор Евгений Елин обсудили с рестораторами смягчение ограничений, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности смягчить меры и другие материалы. 

Создатели "карты" выразили надежду на скорейшую реализацию озвученных предложений:

"Нам очень хочется верить, что данные инициативы в кратчайшие сроки превратиться в реальные изменения постановлений. И дальнейшая коммуникация ресторанного бизнеса и власти будет открытой и эффективной", - сказано на сайте акции. 

Изначально проект задумывался как карта, где отмечены заведения общепита, которые выступают против коронавирусных ограничений и не намерены их соблюдать. После объявления об акции в барах Петербурга прошли ночные рейды правоохранительных органов - Следственный комитет завел два уголовных дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (ч.2 ст.238 УК РФ). 

С 10 декабря проект переименовали в "Карту объединения" и из описания следовало, что на сайте перечислены предприятия, которые выступают за диалог с властью с целью изменения ограничений. Помощник автора инициативы Александра Коновалова Николай 9 декабря сообщил ЗАКС.Ру, что на карту нанесут заведения, которые против принятых властями мер, но будут их соблюдать. 

В настоящий момент общепиту разрешено принимать посетителей до 23:00 часов. С 30 декабря по 3 января заведения вообще не должны работать (только на вынос), а в новогодние праздники пускать клиентов в залы можно только с 6:00 до 19:00 часов. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:50 "Фонтанка": Бесплатная транспортировка до сеансов КТ пока не пользуется популярностью

17:20 За вклад в борьбу с коронавирусом Беглов помимо врачей наградил Варсонофия

15:25 Минздрав Турции уточнил позицию по вакцине "Спутник V": об отказе от закупок речи не идет

14:45 Соловейчик о возможных субсидиях владельцам баров: Бюджет - не бездонная бочка

14:14 Смольный отслеживает новогодние корпоративы через соцсети

14:07 В комздраве не смогли назвать дату начала вакцинации от COVID-19 в Петербурге

13:34 В Смольном объяснили, почему СК провел рейды по барам, а по церквям - нет

11:18 Коронавирус обнаружили у почти 28 тысяч россиян: в Петербурге - 3774 новых случая

9:52 Петербургские кинотеатры продолжат работать в новогодние каникулы

9 декабря, 19:19 На "Карту сопротивления" внесут общепит, поддерживающий акцию, но соблюдающий ограничения


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:26 Жители Архангельска отстояли право отзыва главы города

20:11 Создатели "Карты сопротивления" заявили о закрытии инициативы

19:53 США ввели санкции против связанных с Кадыровым людей и фирм

19:42 Муниципал: Смольный сообщил о проверке деклараций 13 муниципальных депутатов

19:33 Муниципал: Муниципалы поселка Тярлево пообещали награду за лучшее оформление придомового участка к Новому году

19:30 В Смольном рассказали, что ждет посетителей баров, нарушающих ковидные ограничения

18:56 Суд отклонил иск к Собянину, касающийся коррупции в Москве

18:21 Ходорковский опроверг заявление Путина о косвенном признании им вины по делу ЮКОСа

17:59 Сторонники "Левого фронта" выступили против дистанционного обучения у стен Госдумы

17:55 "В моей камере проводился обыск": Политолог Соловей отправил "весточку" из спецприемника

17:45 Предложение создать российский аналог ЕСПЧ встретило одобрение у Путина

17:20 За вклад в борьбу с коронавирусом Беглов помимо врачей наградил Варсонофия

17:15 ЗакС Петербурга будет читать Elle, "Идеи вашего дома" и "Караван историй"

16:55 Путин о деле Сафронова: Его же осудили не за то, что он работал журналистом

16:25 Путин указал на отсутствие злоупотреблений силовиков в истории с самоубийством Славиной

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru