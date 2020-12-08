Эмоциональный бунт общепита

Около 100 заведений Петербурга намерены работать в новогодние праздники, хотя Смольный это запретил. Автор инициативы Александр Коновалов заявил, что это единственный способ общепита выжить. Инициативу поддержали не все рестораторы - кто-то все еще надеется на диалог с властью. Не встретила идея поддержки и у петербургских депутатов.

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Надежда на выживание

В Петербурге несколько владельцев общепитов создали "Карту сопротивления". Там отмечены заведения, которые выражают намерение работать в предновогодние дни и новогодние праздники, не оглядываясь на запреты городской администрации. Согласно последним изменениям в постановление №121, с 30 по 3 января барам и ресторанам Петербурга нельзя работать - только на вынос. А затем до 10 января посетителей можно будет принимать только с 6:00 до 19:00 часов.

Автор инициативы "Карта сопротивления", предприниматель Александр Коновалов заявил, что без работы в новогодние праздники общепит просто не выживет. У многих уже запланированы корпоративы, за которые заранее заплатили деньги, уточнил он.

"За корпоративы и банкеты в конце декабря — начале января люди платили деньги еще в сентябре, все даты расписаны, многие рестораны [работают] только ради новогодних дней. Эти полученные деньги уже потрачены в сентябре и октябре на аренду, на прошлые убытки, на зарплаты. Сейчас, соответственно, звонят заказчики и требуют деньги. Как ресторанам вернуть деньги за десять банкетов, например? Нужно работать, к сожалению, заведомо вставая на темную сторону луны", - рассказал Коновалов РБК.

В разговоре с ЗАКС.Ру предприниматель заявил, что штрафы за несоблюдение постановления он считает меньшей проблемой, чем закрытие заведений. Он уточнил, что отмеченные на "Карте сопротивления" заведения намерены работать как и после 19:00 часов, так и с 30 декабря по 3 января. Коновалов надеется, что к его инициативе подключится как можно больше заведений. На диалог с властями или ослабление ограничений ресторатор уже не рассчитывает.

- Мы от власти ничего не ждем: ни хорошего, ни плохого. Мы просто надеемся, что работая, не обращая внимания на их идиотские постановления, мы выживем, - пояснил Коновалов.

Он рассчитывает, что к концу недели к инициативе присоединится более 500 заведений. На момент публикации материала, на "Карте сопротивления" отмечено 106 предприятий. Среди них большое количество кальянных. Они выживают как раз за счет новогодних праздников и работе допоздна, заявил Коновалов. По его мнению, в кальянных "люди сидят и общаются, особенно после застолий".

Как сообщает "Эхо Москвы в Петербурге", ряд предпринимателей негативно восприняли инициативу. Они считают, что это не лучший вариант диалога с властью или что это может быть провокацией, пишет издание. Часть предпринимателей считает "Карту сопротивления " ловушкой, с помощью которой властям будет удобнее находить заведения для проверок.

В 2016 году издание "Деловой Петербург" опубликовало расследование про Коновалова. Издание писало, что он является бывшим оперуполномоченным уголовного розыска 28-го отдела Центрального РУВД. "Деловой Петербург" предположил, что Коновалов якобы может представлять интересы некоторых силовиков и чиновников и что через него якобы можно организовать торговую точку в Центральном районе Петербурге без оформления необходимых документов. В 2019 году Коновалов в интервью "Медузе" объяснил это партнерскими отношениями. По его словам, он просто предлагает предпринимателям работать через его ИП и все штрафы берет на себя:

"Все устроено так: человек может работать один, но потом столкнется с проблемами из-за проверок. Если он обращается ко мне, то мы работаем через мое ИП, а все штрафы и так далее я беру на себя. Это не коррупция, а партнерство".

Петербургский ресторатор Павел Штейнлухт в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что ранее о деятельности Коновалова не знал. В последние же дни он ознакомился с рядом его высказываний в СМИ, отметил предприниматель. По его мнению, некоторые мысли "звучат абсолютно здраво".

- При всей своеобразности его стратегии, скажем так, он хотя бы последователен. Чего нельзя сказать о действиях наших властей. Он хотя бы говорит, что несет ответственность за те действия, которые он делает. А скажите, пожалуйста, кто-нибудь из наших замечательных чиновников или депутатов хоть какую-нибудь ответственность за принимаемые решения несет? - задался риторическим вопросом Штейнлухт.

Другими методами

Среди отмеченных на "Карте сопротивления" заведений, есть те, кто ранее уже противился другим коронавирусным ограничениям. В частности, в начале ноября в Петербурге ввели запрет на работу общепита после 23:00 часов, но соблюдали его не все. Комитет по контролю за имуществом сообщил 7 ноября, что запрет на работу в ночное время проигнорировали 17 заведений. Среди них, кафе "Угрюмочная", бар "Базара нет", "Караоке бар 28", бар Noir, бар "УЕ", бар "Аль Капоне" и бар Saint. Эти же заведения отмечены на "Карте сопротивления".

К некоторым из общепитов из "сопротивления" ранее возникали вопросы не только из-за несоблюдения коронавирусных ограничений. В частности, депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский в октябре 2020 года попросил Роспотребнадзор обратить внимание на два заведения с улицы Рубинштейна. Парламентарий заявил, что у баров Noir и "Трудовые будни" якобы отсутствуют разрешения на продажу алкоголя, а в последнем регулярно очень громко играет музыка по ночам, мешая местным жителям.

Депутат ЗакСа от Партии роста Оксана Дмитриева в разговоре с ЗАКС.Ру также отметила, что некоторые заведения с "Карты сопротивления" не соблюдают санитарные нормы. В их числе, по словам парламентария, могут быть две "Угрюмочные" на улице Рубинштейна и на Литейном проспекте, бар Commode, бар Warpp и другие. Дмитриева заявила, что ей регулярно поступают жалобы от местных жителей на разные заведения, которые значатся в списке сопротивления.

- Шум, грязь, нарушение закона о тишине, нарушение режима работы, нарушение режима продажи алкогольных напитков, разведение антисанитарии, не проведение дезинфекции, разводят крыс… Я думаю, посетителям чрезвычайно приятно знать, что блюдо для них готовили вместе с крысами и различными насекомыми. Дальше, подключение к вентиляционным шахтам многоквартирных домов, - заявила Дмитриева.

По ее мнению, целый ряд заведений из "Карты сопротивления" уже давно должны были быть закрыты и оштрафованы. Она считает, что любыми призывами к нарушению законодательства, как в случае с этой инициативой, должны заняться правоохранительные органы. Закрытие общепита на новогодние праздники Дмитриева поддерживает. Депутат отметила, что этого требует борьба с коронавирусом. При этом, добавила парламентарий, исполнительным властям стоит задуматься о мерах поддержки бизнеса.

- Можно подумать о мерах поддержки. Они уже сформулированы. Но, в любом случае, меры поддержки [предоставить] только тем предприятиям общественного питания, у которых нет никаких нарушений, - заявила Дмитриева.

Не поддерживает предложение рестораторов и Вишневский. Парламентарий уверен, что введенные ограничения тоже неправильны - их надо дорабатывать. А если и вводить какие-то правила, которые мешают людям зарабатывать деньги, то это необходимо компенсировать, отметил депутат. При этом, по его мнению, плевать на запреты тоже не стоит.

- Я считаю, что инициатива просто наглухо все закрыть с 30-го по 3-е, в остальные дни запретить работать после семи - это неправильная инициатива, надо ее корректировать. Нужно общественное давление для того, чтобы ее изменить. Но сказать "А мы плевали на этот запрет и будем работать как ни в чем не бывало" - мне кажется неправильным, - заявил депутат в беседе с ЗАКС.Ру.

Он считает, что стоит использовать другие способы налаживания диалога: публикации в СМИ, работа депутатов, выражение общественного мнения. Большие сомнения у Вишневского, по его словам, вызывает и автор инициативы Коновалов. У него "специфическая репутация", отметил "яблочник". Вишневский считает, что цивилизованные рестораторы не примут участие в "Карте сопротивления".

Владелец нескольких общепитов в Петербурге ("Терминал бар", "Бекицер" и другие) Павел Штейнлухт сообщил ЗАКС.Ру, что не планирует принимать участие в инициативе рестораторов. Он считает, что надо продолжать пытаться вести диалог с властями. При этом, Штейнлухт добавил, что понимает тех, кто решил войти в "сопротивление".

- Эта инициатива является очень яркой иллюстрацией того, что люди, которые занимаются бизнесом в нашем городе, во-первых, находятся в отчаянии от того беспредела, который позволяет себе власть, и, во-вторых, они находятся в отчаянии от того, что власть их обманывает. Потому что мы все прекрасно понимаем, что те меры, которые ограничивают работу именно ресторанов, к реальной борьбе с коронавирусом имеют, к сожалению, очень небольшое отношение, - заявил Штейнлухт.

По его словам, за весь год открытие или закрытие ресторанов никак не повлияло на статистику заболевания. "Жестом отчаяния" инициативу назвал и депутат ЗакСа от КПРФ Александр Рассудов. В разговоре с ЗАКС.Ру он отметил, что к этому привели не очень продуманные меры ограничения на новогодние праздники.

- Это эмоциональное решение в связи с тем, что на диалог с ними никто не идет, никаких компромиссов никто с ними не обсуждает… Вынужденное эмоциональное решение, по-другому я это охарактеризовать не могу, - сказал Рассудов.

Исполнительная власть Петербурга "резких" и "эмоциональных" поступков совершать не будет, заявил вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, создание "Карты сопротивлений" огорчило администрацию города. Вице-губернатор также добавил, что власти проверят вошедшие в карту заведения на соблюдение необходимых положений.

София Саттарова

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