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Новости 15:47

Свыше сорока петербургских заведений общепита поддержат открытый бойкот режима QR-кодов

фото ЗакС политика Свыше сорока петербургских заведений общепита поддержат открытый бойкот режима QR-кодов

Известный петербургский ресторатор Александр Коновалов рассказал на "Эхе Петербурга" об организованном сопротивлении своих коллег новым правилам посещения общепита. По его словам, владельцы более сорока различных заведений готовы открыто бойкотировать предписание об обслуживании клиентов только с QR-кодами иммунитета к коронавирусу. В противном случае, сетует предприниматель, значительной части индустрии грозят крах и банкротство.

"В предыдущий локдаун мы не закрывались ни на один день. Мы коллектив сохранили благодаря этому. Они семьи свои кормят. Я в другие регионы на новогодние каникулы ездил. Кошмар. Абсолютно пустые заведения. Они разорятся с вероятностью в тысяча двести процентов", - произнес бизнесмен.

Помимо открытой формы бойкота, существует еще и негласная, которую намерены использовать другие заведения, добавил Коновалов. Между тем такая политика чревата для рестораторов закрытием кафе и баров и даже возбуждением уголовных дел.

Отметим, что перед прошлыми новогодними каникулами Коновалов создал так называемую Карту сопротивления, на которую наносились заведения, не согласные с противоэпидемическими ограничениями. В конечном счете организаторам и активным участникам "Карты сопротивления" удалось договориться с чиновниками Смольного.


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