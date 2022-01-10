Прокуратура Петербурга напомнила бизнесу об уголовной ответственности за бойкот QR-кодов

На фоне продолжающей набирать обороты кампании по бойкоту режима QR-кодов, к которому коллег призывает петербургский ресторатор Александр Коновалов, в прокуратуре города выступили с предупреждением о том, что игнорировать противоэпидемические предписания – административно и уголовно наказуемое нарушение.

Надзорное ведомство опубликовало скрупулёзное разъяснение правомерности введённых в городе антиковидных мер.

Согласно разъяснению прокуратуры, отказ предпринимателей следовать требованиям постановления № 121 Смольного и, в частности, не проверять у посетителей заведений общепита QR-коды, грозит административной ответственностью по ч. 1 и ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

В первой части обозначенной статьи КоАП говорится о нарушениях законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан, которое выражается "в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий".

Вторая часть статьи КоАП вводит ответственность за нарушение санитарных требований во время действия режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания.

Уголовная ответственность, продолжили в прокуратуре, наступает в случае массового заражения граждан. Провинившимся в данном случае грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей. "В случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности смерть людей, предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет", - подчеркнули в прокуратуре.

Надзорное ведомство отдельно указывает, что "антивирусное" постановление губернатора Петербурга № 121 не противоречит положениям федерального законодательства.

Оно было издано в соответствии с ФЗ № 68 от 21.12.1994 и законом Северной столицы 514-76 от 28.09.2005.

"Таким образом, положения постановления № 121 приняты в рамках предоставленных правительству Санкт-Петербурга полномочий, требованиям законодательства не противоречат", - заключили в прокуратуре.

Напомним, назидания прокуратуры последовали на фоне массового отказа представителей разных сфер бизнеса проверять у посетителей наличие QR-кодов.