В ходе ночных силовых рейдов в Петербурге закрыли двадцать баров

Масштабная операция петербургских силовиков, которые "прочесывали" минувшей ночью центр города в поисках баров и ресторанов, нарушающих антиковидное постановление, привела к составлению 103 административных протоколов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Все протоколы оформили на людей, застигнутых в ночное время в заведениях, где у посетителей не проверяли QR-коды на входе. На юридических лиц, которых уличили в нарушении законодательства о защите прав граждан и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, за прошедшую ночь составили еще 32 протокола. По результатам проверок временно приостановили деятельность и опечатали до суда 20 заведений общепита.

Напомним, что "облава", как писала "Фонтанка", в первую очередь была нацелена на рестораторов, которые открыто поддержали идею бойкота QR-кодов. Изданию известно о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).