Ресторатор Коновалов не прошел фейсконтроль

фото Константина Ленькова, ЗАКС,Ру

Создатель списка заведений, объявивших бойкот QR-кодам, Александр Коновалов 25 января безуспешно пытался отвоевать опечатанные Следственным комитетом заведения на улице Рубинштейна. На пути бизнесмена встали представители петербургского ОМОНа и Росгвардии. Предприниматель, жалующийся на несовершенство закона, вынужден продолжить борьбу в правовом поле.

В начале января Коновалов объявил о создании списка организаций, которые выступили с бойкотом QR-кодов. Сейчас к инициативе присоединилось более 170 компаний. До недавнего времени, никаких последствий противники коронавирусных ограничений не ощущали. Проблемы начались в ночь с 21 на 22 января. Тогда около 300 силовиков заявились на улицу Рубинштейна, чтобы проверить, как бары и рестораны соблюдают коронавирусные ограничения. В результате проверки 20 точек общепита по решению Следственного комитета были закрыты, а на дверях появились соответствующие печати. Если раньше такие "наклейки" особо не пугали владельцев, то в этот раз полиция решила выставить по караулу у заведений-нарушителей - на протяжении четырех дней у каждого входа стояли полицейский и двое росгвардейцев.

Сторонники движения "Без QR-кодов" начали собираться на Рубинштейна днем 25 января. К назначенному времени на улице дежурили десятки силовиков, а также несколько машин и автобусов Росгвардии. Как только на месте появился инициатор собрания, полицейские сразу же вручили ему предостережение о недопустимости проведения публичных мероприятий. Он заверил присутствующих, что никаких митингов проводить не собирался, а лишь на законных основаниях собирается пройти внутрь опечатанных заведений в сопровождении юристов и владельцев точек.

Перед походом на бар Noir Коновалов охотно общался с журналистами, рассказывая о о том, как чиновники мешают и без того погибающему бизнесу, аргументируя это тем, что никто из них не разделяет тяготы предпринимателей. Пожаловался, что от постановлений Смольного страдают не только предприниматели, но и рядовые сотрудники, которым, как выразился бизнесмен, нечем кормить свои семьи. По его словам, из-за ограничений выручки едва ли хватает на оплату аренды.

- Сейчас заведения, к сожалению, далеко не в прибыль работают давно. Если судить по выручке - десятки, сотни тысяч рублей. Это не прибыль, это выручка без учета расходов. Средняя аренда здесь, на Рубинштейна - 200 тысяч в месяц, - рассказал Коновалов.

Единомышленники идеолога QR-сопротивления то и дело спрашивали, как записаться к нему на прием или когда можно посетить его "штаб", на что Коновалов повторял, что ни в коем случае не считает себя политиком. От радикальных высказываний про вакцинацию он тоже отказался. Сам он не прививался, но не собирается навязывать свою точку зрения остальным.

После продолжительного "пресс-подхода", инициатор мероприятия в сопровождении камер направился к бару Noir, но попасть внутрь ему так и удалось. Силовики не стали с ним разговаривать. На вопрос, будет ли он пытаться пройти в другие заведения, Коновалов ответил, что это бессмысленно. Он заявил, что никто ни ему, ни собственнику заведения так и не объяснил, на каких основаниях был опечатан бар. Бизнесмен намерен оспорить действия властей через жалобы и суд. Впрочем, за несколько минут до этого он говорил, что полагаться на справедливый суд в России не самая перспективная затея. После этого он попрощался с присутствующими и сел в Hammer. Противники QR-кодов провожали Коновалова аплодисментами и словами благодарности. Несмотря на прогноз Коновалова, что после встречи он будет задержан, защитнику общепита удалось покинуть улицу Рубинштейна не в казенном авто.







































Константин Леньков