Петербургский ресторатор, выступающий за бойкот режима QR-кодов, получил предупреждение прокуратуры

Идеолог протеста против режима QR-кодов в общепите Петербурга, ресторатор Александр Коновалов после стихийной акции 25 января на улице Рубинштейна получил предупреждение прокуратуры, о чём рассказал у себя в Instagram.

Накануне, напомним, на главной питейной улице города собрались горожане, которые так же, как и Коновалов, выражают бойкот QR-кодам, и владельцы опечатанных баров. На месте дежурило множество силовиков, которые внутрь закрытых помещений никого так и не пустили.

"По счастью на улице Рубинштейна не было ни военных действий, ни задержаний. Просто несколько сотен полицейских героически обороняли вход в опечатанный незаконно бар „Нуар" на Рубинштейна от одного владельца, желающего туда законно попасть. С этим владельцем был один адвокат. Хорошо, что организацию митинга мне не пришили, хоть предупреждение мне прокурор и выдал", — поделился Коновалов.

О том, как прошёл народный сход на Рубинштейна, читайте в материале ЗАКС.Ру.