В компании "СПб Реновация" заявили об отсутствии нарушений по застройке Нарвской заставы

Петербургская компания "СПб Реновация" не допускала каких-либо нарушений в ходе подготовки проекта программы застройки и расселения микрорайона Нарвская застава: при разработке документации фирма учитывала градостроительный, земельный и жилищный кодексы РФ, пишет "Деловой Петербург".

Ранее в четверг, 3 ноября, Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о покушении на мошенничество (ст. 159 УК) после проверки в обозначенном микрорайоне.

"В рамках проверки Следственному комитету были предоставлены все необходимые документы. Нарушений законодательства со стороны компании не было", — отчитались в "СПб Реновация".

В компании заявили, что отношения у оператора программы и собственников жилых помещений урегулированы согласно гражданскому и земельному кодексам.

"Расселение происходит только при согласии собственников, принудительных механизмов не предусмотрено условиями программы", — поделились в пресс-службе компании-застройщика.

Также в "СПБ Реновации" привели ряд нормативных документов, которые подтверждают, что компания работает согласно положениям действующего законодательства.

ЗАКС.ру подробно описал ключевые претензии Следкома.