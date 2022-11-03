СК по Петербургу возбудил уголовное дело о покушении на мошенничество после проверки в Нарвской заставе

Управление Следственного комитета по Петербургу известило о возбуждении уголовного дела о покушении на мошенничество (ст. 159 УК) после проверки жалоб жителей микрорайона Нарвская застава, информирует пресс-служба СК.

Днём ранее глава Следкома Александр Бастрыкин провёл онлайн-встречу с представителями микрорайона. Петербуржцы, проживающие там, протестуют против программы реновации, которая им грозит. В результате под снос могут пойти 163 жилых дома.

СК удалось выяснить, что неустановленные лица, представляющие интересы ООО "СПб Реновация", в период с ноября 2009 по июль 2020 года, "не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, а преследуя преступную цель приобретения путём обмана права на недвижимое имущество и не имея реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства", заявились на торги, которые организовывал ОАО "Фонд имущества Санкт-Петербурга". Аукционы касались договоров о развитии 22 жилых районов Северной столицы, в том числе - Нарвской заставы. Неустановленные лица в итоге получили подряды, после чего подписали договоры о продлении развития территорий на период до 2029 года, но не приступили к исполнению своих обязательств. При этом по условию подписанных договоров у них появилась возможность на безвозмездной основе приобрести в собственность либо в аренду земельные участки на территории Петербурга.

Впрочем, довести задуманное до конца соучастникам не удалось ввиду обращения жителей Нарвской заставы в правоохранительные органы.

СК уточняет, что на данный момент в городе проходят обыски, в рамках которых изымаются документы и вещдоки. Следователи устанавливают круг лиц, причастных к правонарушению.

Напомним, ранее Следком уже возбуждал уголовное дело из-за планов по застройке Нарвской заставы, однако прокуратура его отменила.