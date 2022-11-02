Бастрыкин провёл приём выступающих против реновации жителей Нарвской заставы и дольщиков Ленобласти

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провёл онлайн-приём жителей Петербурга и Ленинградской области, информирует пресс-служба СКР.

Так, жители Нарвской заставы пожаловались главе Следкома на грозящую им реновацию, в результате которой в районе могут снести 163 жилых дома. Петербуржцы попросили сохранить исторический облик района и проверить законность проведения аукциона и признания домов аварийными на основании, как они считают, недостоверной экспертизы, направленной на лишение домов "охранного статуса". Перед Бастрыкиным отчиталась и.о. главы СК по Северной столице Марина Парастаева, заявившая, что по данному разбирательству заведено дело ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), однако прокуратура города решила отменить постановление о его возбуждении. Решение обжаловано в вышестоящей инстанции, уточнила Парастаева.

"Руководству ГСУ по г. Санкт-Петербургу поручено представить доклад по общей ситуации в городе, связанной с попытками незаконного уничтожения исторических зданий", - дал указание Бастрыкин.

Также глава Следкома пообщался с дольщиками ЖК во Всеволожском районе Ленобласти. Строители вовремя не сдали объект, дома в эксплуатацию не введены, а компании, возводившие их, обанкротились. Ленинградцы заявили, что им предлагают компенсацию, однако она не соответствует нынешней стоимости квартир.

Начальник СУ по региону Сергей Сазин отчитался перед Бастрыкиным о работе с обманутыми дольщиками. Последний отметил важность дела, поручив и дальше заниматься этим вопросом, а также усилить следственную группу, задействованную в нём.

"В завершение Бастрыкин ещё раз напомнил подчинённым, что вопросы защиты прав дольщиков, а также сохранения исторического облика Санкт-Петербурга и его окрестностей стоят очень остро, и необходимо продолжать активную работу по решению существующих проблем", - резюмировали в Следственном комитете.

Фото: Telegram-канал "Следком"