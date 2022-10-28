СК возбудил уголовное дело из-за планов по застройке Нарвской заставы

Жалобы жителей Нарвской заставы (Кировский район Петербурга), протестующих против планов по реновации жилых кварталов, привели к возбуждению уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК. Дело завели по ч.1 ст.286 (превышение должностных полномочий). В сообщении указывается, что определяющей стала встреча зампреда СК Александра Клауса с представительницей инициативной группы граждан, подробно рассказавшей о ситуации.

По словам активистки, застройщик намерен выселить около 500 граждан из их старинных домов, не признанных аварийными, при этом отказываясь предоставить жилье в пределах того же муниципалитета или соразмерную компенсацию.

По результатам проверки следствие считает, что сотрудники Смольного в нарушение закона поспособствовали подписанию договора между КУГИ и ООО "СПб Реновация", по которому стал возможен снос исторических домов.

"В дальнейшем должностные лица из числа сотрудников правительства Санкт-Петербурга организовали заключение дополнительного соглашения к указанному договору о продлении срока данной программы до 2029 года", - говорится в пресс-релизе.

Месяц назад изучить жалобы жителей микрорайона поручил своим подчиненным глава СК Александр Бастрыкин. Летом жители этой территории собирали подписи против закона о комплексном развитии территорий, действие которого впоследствии было приостановлено губернатором.