Беглов подписал приостановку действия закона о реновации до 2024 года

Губернатор Александр Беглов подписал закон о приостановке до 1 января 2024 года отдельных положений закона "О градостроительной деятельности", известила 17 октября пресс-служба градоначальника. Текст документа выложен на сайте администрации Петербурга.

"Приостановить до 1 января 2024 года действие статей 14.3 – 14.5 закона Санкт‑Петербурга от 28 октября 2009 года № 508-100 "О градостроительной деятельности в Санкт‑Петербурге". Настоящий закон Санкт-Петербурга вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования", — гласит подписанная Бегловым норма.

Приостановке подлежат статьи, описывающие критерии отнесения неаварийных зданий к домам, попадающим под комплексное развитие территорий; порядок определения границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию; порядок реализации решения о комплексном развитии территории; предельный срок проведения общих собраний жильцов не признанных аварийными зданий.

"Приостановление действия этих положений позволит дополнительно проработать условия, которым должна отвечать территория жилой застройки, подлежащая комплексному развитию, а также определить необходимость внесения изменений в том числе в федеральное законодательство", — полагают в Смольном.

Ранее комиссия по градостроительству, земельным и имущественным вопросам ЗакСа Петербурга не поддержала законопроекты МО "Автово" и фракции "Яблоко" о комплексном развитии территорий.