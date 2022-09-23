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Новости 20:38

Бастрыкин распорядился провести проверку по обращению жителей Нарвской заставы

фото ЗакС политика Бастрыкин распорядился провести проверку по обращению жителей Нарвской заставы

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на обращение активистов Нарвской заставы, сообщила 23 сентября пресс-служба СК. Глава ведомства поручил руководству ГСУ СК по Петербургу организовать проверку по факту жалоб петербуржцев.

Обращение горожан касалось планов по застройке их района. "Большинство жителей не считают свои дома ветхими и требующими сноса. Уточняется, что в настоящее время ведется обсуждение, чтобы исключить микрорайон из охранной зоны на весь период действия программы реновации — до 2029 года", — указала пресс-служба Следкома.

Как уточняется, исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

В середине сентября депутат Госдумы Оксана Дмитриева обратилась к петербургскому губернатору Александру Беглову по итогам обращения жителей Нарвской заставы, опасающихся последствий реновации в районе. В конце июля местные жители проводили сбор подписей на народном сходе против закона о комплексном развитии территории.


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