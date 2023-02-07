"Мы ничего не собираемся сносить": КГИОП рассказал ЗакСу о планах на культурные объекты

Фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В Законодательном собрании Петербурга прошли депутатские слушания по проекту закона об изменениях границ зон охраны объектов культурного наследия, внесенного губернатором Александром Бегловым. Градозащитное сообщество бьет тревогу из-за риска утраты порядка 200 ценных зданий. В Смольном сказали, что не планируют ничего сносить, а лишь вносят технические правки.

В Мариинском дворце 7 февраля состоялись депутатские слушания законопроекта об изменении границ объектов культурного наследия, который внес губернатор Петербурга Александр Беглов 31 января. Градозащитники уверены, что предложенные изменения позволят лишить Петербург порядка 200 объектов культурного наследия. Среди них восемь дореволюционных зданий на проспекте Обуховской обороны, более 20 зданий складов Кокорева на Лиговском проспекте и более 160 исторических построек на Нарвской заставе, которые могут снести для строительства нового жилья в рамках реновации. Изменения на проспекте Обуховской обороны вводят для строительства Большого Смоленского моста, а на Лиговском проспекте - для строительства высокоскоростной железной дороги. На некоторые из этих тем свое внимание ранее обращал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, поручавший провести проверки жалоб местных жителей и градозащитников.

Заместитель главы КГИОП Алексей Михайлов, представляя законопроект перед депутатами, заявил, что при сносе складов Кокорева РЖД обязуется максимально сохранить целые постройки, чтобы интегрировать их со структурой терминала. На проспекте Обуховской обороны также думают, как сохранить максимальное число зданий. Пока удалось спасти лишь одно. В вопросе реновации Нарвской заставы чиновник КГИОП заявил, что изменения в закон - лишь технические правки.

В основном депутатов интересовала ситуация с Нарвской заставой, где, по утверждением градозащитников, планируются самые массовые сносы. Лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник поинтересовался, какие работы планируется провести на этой территории, однако Михайлов ответил, что это не совсем его сфера деятельности. Он лишь добавил, что там есть некоторые объекты, облик которых необходимо сохранить.

Впрочем, точное количество объектов, которые нужно сохранить в этом квартале, Михайлов называл с трудом. Он объяснил, что предыдущая экспертиза проводилась еще в 2011 году, но тогда специалисты использовали неактуальные данные. "Яблочник" Борис Вишневский отметил, что всего под снос может попасть 163 здания.

Против возможного сноса домов Нарвской заставы выступил депутат Крупник, который надеется, что в этом квартале через несколько лет будут проводить экскурсии. К нему обратилось множество жителей с просьбой сохранить район. Остальные инфраструктурные объекты, которые могут появиться взамен снесенных домов, он считает востребованными и актуальными.

- Век депутата достаточно короткий. Мне осталось три года в этом созыве, а жить в этом городе я планирую долго. Я постараюсь сделать все возможное и от меня зависящее, чтобы такие районы как Нарвская застава оставались в первозданном виде, - поделился депутат.

В разговоре с ЗАКС.Ру единоросс рассказал, что не собирается поддерживать законопроект в таком виде и будет добиваться внесения поправок.

Депутат от "Единой России" Наталия Астахова поинтересовалась у сотрудника КГИОП ситуацией со строительством Большого Смоленского моста, ради которого могут снести школу, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц. На здании школы в память об Ольге Берггольц размещена мемориальная доска. Астахова подчеркнула ценность постройки для петербуржцев и поинтересовалась, как ее можно сохранить.

- У меня просьба корректно формулировать вопрос. Мы ничего не собираемся сносить. Мы определяем историко-культурную [ценность], - заявил Михайлов.

Впрочем, на уточняющий вопрос о том, как историческое здание, в котором училась поэтесса, оказалось под угрозой сноса, чиновник, в ведение которого находится охрана памятников, ответил, что авторитетные специалисты не нашли оснований для его сохранения.

- Что касается периода обучения Ольги Берггольц, то он тоже известен. Это один из периодов ее обучения. Это не школа, это не там, где она начала учиться и закончила учиться. Все эти аспекты на совете обсуждались и результатом этого совета было принято решение, заложенное в данном закон, - сказал чиновник.

"Яблочник" Вишневский остался не удовлетворен выступлением представителя КГИОП. Многие предложения градозащитников по обсуждаемым объектам, были сформированы еще год назад, однако в Смольном их не учли. Кроме того, он видит в законопроекте коррупционный потенциал.

- На конкретные вопросы они ответить не могут и явно не хотят называть число зданий, которые уйдут под снос на Нарвской заставе. Придерживаются такого принципа: "То, что мы предлагаем - это правильно. Все остальное - неправильно". Они не хотят учитывать никакие замечания и предложения. Такой не имеющий аналогов принцип. "Вообще сносить нельзя, но когда дома под конкретные проекты - можно". Закон не может быть так построен, - считает Вишневский.

На слушаниях также присутствовал представитель Следственного комитета, руководитель которого неравнодушен к градозащитной повестке Петербурга. Он назвал события вокруг Нарвской заставы затруднительными и поблагодарил присутствующих за конструктивную беседу и возможность задать вопросы.

Константин Леньков