Нарвская застава снова вышла против реновации

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Жители "сталинских" домов микрорайона Нарвская застава 4 марта собрались на очередном сходе против сноса их жилья и строительства на его месте многоэтажек. На встречу пришли полторы сотни человек, в том числе три депутата ЗакСа.

Накануне Горсуд Петербурга отказался удовлетворять иск жителей, требовавших исключить двух- и трехэтажные дома Нарвской заставы из программы "Развитие застроенных территорий" (РЗТ). А до 7 марта ЗакС принимает поправки к законопроекту об изменении границ объектов культурного наследия. Вступление в силу этого документа в существующем виде позволит снести порядка 200 исторических зданий, в том числе и дома на Нарвской заставе.

В защиту жителей района продолжают выступать депутаты ЗакСа. На народном сходе присутствовали представитель "Яблока" Борис Вишневский, Андрей Алескеров из "Справедливой России – За правду" и депутат "Единой России" Наталия Астахова. Если оппозиция говорит о недопустимости изменения закона о зонах охраны, то единороссы продолжают отстаивать более хитрую позицию. Инициативу они поддерживают, но предлагают запретить снос зданий до января 2029 года. То есть до истечения срока действия программы РЗТ, если ее, конечно, снова не продлят.

Встреча "заставцев" позиционировалась открытой для всех, как для противников, так и для сторонников реновации, ратующих за переезд в новое жилье из ветхих домов. По словам местных жителей, накануне в районе появились листовки с призывом прийти на сход и не дать противникам "говорить за всех". Однако сторонники оказались в меньшинстве. По оценке присутствовавших, реновацию поддерживали примерно 10% от общего числа собравшихся.















текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников