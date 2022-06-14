Беглов: Строительство Большого Смоленского моста начнется в 2025 году

Проектирование нового моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай продлится до марта 2023 года, заявил 14 июня губернатор Александр Беглов в интервью РИА "Новости". При этом старт строительства намечен на 2025 год, уточнил он.

"По меркам современного мегаполиса у Петербурга мало переправ через Неву. Большой Смоленский мост был задуман еще в Ленинграде. Градостроители обсуждают его с 60-х годов. Сегодня он входит в Концепцию развития транспортной системы города. Мост соединит Невский и Красногвардейский районы и снизит трафик на соседних перегруженных мостах, Александра Невского и Володарском", — заявил Беглов.

По словам главы города, проектирование ведется по заказу частного инвестора "Сэтл групп". "Объект дорогостоящий, — признал чиновник. — В прошлом году появился вариант его постройки с привлечением дополнительного финансирования".

В целом же, исходя из госпрограммы, строительство моста должно будет завершиться в 2030 году.

Напомним, ради строительства нового моста через Неву планируется снос восьми дореволюционных домов на проспекте Обуховской Обороны. В КГИОП такое решение объяснили "полной утратой исторического облика большинства рассматриваемых зданий в результате перестроек".