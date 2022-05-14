"Утрата исторического облика": В Смольном объяснили снос восьми старинных домов ради строительства моста

Администрация Петербурга откликнулась на запрос 78.ru и объяснила решение комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) одобрить снос восьми дореволюционных домов на проспекте Обуховской Обороны. Там, напомним, должны возвести новый Большой Смоленский мост, который соединит два берега Невы.

Комментируя проведённую КГИОП экспертизу, чиновники отметили, что здания, подлежащие сносу, не раз были перестроены, в результате чего утратили свой изначальный облик.

"Членами Градостроительного совета, участвовавшими в дискуссии, отмечена полная утрата исторического облика большинства рассматриваемых зданий в результате перестроек, в связи с чем принято решение о возможности внесения в закон положения, вводящего особый режим использования территории в границах проектирования Большого Смоленского моста, в том числе возможность демонтажа восьми зданий", — следует из ответа Смольного 78.ru.

Новый мост, напомним, должен соединить Большой Смоленский проспект и улицу Коллонтай. Его возведение уже включено в обновлённый Генплан Северной столицы.

Сносу подлежат дома №№ 44, 48, 54, 56, 60, 68, 69В и 71 по проспекту Обуховской обороны.

Напомним, что шестиполосная переправа, строительство которой собирается финансировать "Газпром", должна разгрузить Невский район и соединить две его части. Открыть движение по новому мосту собираются не позднее 2028 года.