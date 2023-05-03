Петербургский Союз учёных обратился в АП с просьбой сохранить здание школы, в которой училась Берггольц

Петербургский Союз учёных обратился к главе администрации президента РФ (АП) Антону Вайно с призывом обратить внимание на ситуацию, сложившуюся из-за строительства будущего Большого Смоленского моста. Согласно предварительному проекту, из-за возведения переправы могут снести в том числе здание школы, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц.

"Не оспаривая необходимость реализации важных для развития города проектов, убеждены, что такие проекты не могут быть воплощены за счет уничтожения объектов, имеющих непреходящую историческую ценность", - уверены учёные.

В обращении приведены разработанные специалистами варианты альтернативных проектов по строительству моста, которые не предполагают сноса мемориального здания.

Отдельно учёные попросили не делегировать их послание в администрацию Петербурга, так как "позиция руководства города неоднократно обозначена".

В конце марта петербургский парламент принял закон об изменениях границ объектов культурного наследия. Документ позволит снести несколько десятков исторических построек в историческом центре города для строительства инфраструктурных объектов, в том числе - школу Берггольц.